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«Зимние забавы» весной опробовали в центре «Обручевский»
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«Зимние забавы» весной опробовали в центре «Обручевский» 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
По календарю на дворе весна, но зима не спешит уходить, поэтому санки, лыжи, ледяные горки и крепости, снежки все еще актуальны.
Зимние развлечения не только доставляют необыкновенную радость, но и приносят пользу, помогают развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту, координацию движений, воспитывать целеустремлённость и настойчивость, способствуют командной работе. Все участники соревнований зарядились положительной энергией и оптимизмом на будущий год. Дети от души веселились, и взрослые искренне за них радовались.
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