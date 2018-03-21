Школьники прикоснулись к творчеству П. П. Бажова

17 марта 5 «Ж» и 5 «З» классы побывали в гостях у хозяйки Медной горы, в ее темной пещере в Уральских горах. Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Все участники экскурсии встретились с доброй хозяйкой Медной горы, которая угостила всех чаем с крендельками, рассказала о своем создателе П. П. Бажове, об особенностях изображения героев сказов П. Бажова палехскими художниками. Она показала детям быт жителей и необыкновенную природу Урала, инструменты горных мастеров, а после того, как ребята выполнили все ее задания и прошли сквозь гору, то оказались прямо в ее покоях, где их ждал увлекательный мастер-класс.