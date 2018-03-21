Ещё
Школьники прикоснулись к творчеству П. П. Бажова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники прикоснулись к творчеству П. П. Бажова 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
17 марта 5 «Ж» и 5 «З» классы побывали в гостях у хозяйки Медной горы, в ее темной пещере в Уральских горах. Об этом сообщается на сайте школы № 1355.
Все участники экскурсии встретились с доброй хозяйкой Медной горы, которая угостила всех чаем с крендельками, рассказала о своем создателе П. П. Бажове, об особенностях изображения героев сказов П. Бажова палехскими художниками. Она показала детям быт жителей и необыкновенную природу Урала, инструменты горных мастеров, а после того, как ребята выполнили все ее задания и прошли сквозь гору, то оказались прямо в ее покоях, где их ждал увлекательный мастер-класс.
Южное Бутово: последние новости
Воспитанники школы-интерната № 32 побывали в «Зазеркалье» Дети отправились в путешествие по островам Вход в Музей современной истории России будет бесплатным 21 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение