Шериф Хоппер из сериала «Очень странные дела» отправился на Южный полюс, чтобы записать танец с пингвинами

Антарктика оказалась не менее экзотическим местом, чем «обратная сторона» в «Очень странных делах» — такой урок вынес для себя сыгравший в сериале роль шерифа Хоппера актер Дэвид Харбор , который в феврале отправился в экстремальную экспедицию с командой исследователей.

По ходу путешествия актер регулярно выкладывал снимки с Южного полюса в свой инстаграм, рассказывая пользователям о своем необычном опыте и о том, что нового ему удалось узнать о дикой природе в совместной поездке с исследователями из Гринписа.

Источник: Vanity Fair

По словам Харбора, он и не думал, что дело дойдет до экстремального путешествия на Южный полюс — ведь все началось довольно несерьезно. В январе актер в шутку поинтересовался у Гринписа, сколько ретвитов ему потребуется для того, чтобы его снарядили в экспедицию к пингвинам, где бы он смог станцевать свой фирменный «танец Хоппера» из эпизода шоу «Очень странные дела».

Hmm, if you get over 200k we’ll ask the Captain if you can join our expedition to the Antarctic and dance with the penguins. #StrangerThings have happened https://t.co/qT78aIcKOw pic.twitter.com/LmmLceE17J

— Greenpeace (@Greenpeace) January 22, 2018

Организация ответила, что для этого ему понадобится собрать 200 тысяч ретвитов — с чем Харбор с лихвой управился, попросив помощи у фанатов в соцсетях. На необходимое количество перепостов ушло меньше пяти часов.

Фото: Эстэр Хорват (Esther Horvath)

Экспедиция заняла 16 дней и стартовала в Чили, а на ледоколе вместе с актером находились специалисты Гринписа, журналисты, фотографы и инструкторы по дикой местности. Актер признался, что вовсе не был готов к тому, что ему пришлось пережить — например, к морской болезни.

«Прошло 2 часа из 72 — на то, чтобы пройти пролив Дрейка — а меня уже стошнило не один раз, и я уже начал думать, что умру. Поэтому я перестал есть — человек как раз может не есть около трех дней, — но не перестал пить воду. До конца прохода через пролив я только и делал, что сосал лед, чтобы не умереть от обезвоживания».

Самое неожиданное открытие произошло при встрече с местными обитателями. По словам актера, морские тюлени оказались чудовищами пострашнее, чем монстры из параллельного измерения в популярном сериале, а пингвины — хоть и милыми, но, вероятно, самыми дурно пахнущими живыми существами после скунса.

«Морские котики жутко агрессивные и вообще не очень-то любят людей. Оказывается, они даже могут бежать по суше быстрее человека, а в зубах у них водится столько бактерий, что, если тебя укусят, придется срочно эвакуировать. И эти ребята там повсюду».

Фото: Эстэр Хорват (Esther Horvath)

Во время одной из попыток подплыть к берегу группа морских котиков начала так агрессивно вопить в сторону лодки, что «казалось, будто они кричат нам: „Валите нахрен отсюда!“».

Но по-настоящему жуткая сцена ожидала команду на одном из пляжей недалеко от активного вулкана.

«Вдруг прямо перед нами из океана вылезает здоровенный морской леопард — около 4 метров в длину — по форме как самый большой червяк, которого только можно себе представить. Выплывает, оглядывается и отрыгивает два пингвиньих скелета».

Несмотря на трудности, команде все-таки удалось преодолеть препятствия в виде стай морских котиков и добраться до пингвинов, а Харбору — исполнить заветный танец.

https://t.co/29mTHvLYOA here's a petition to create the largest protected area in the world. @Greenpeace has 1M sigs. let's give them 1.8. 1.8 million. 1 for every proposed square km for the 'guins. here's me dancing with them, as promised. they don't have netflix. @Greenpeace? pic.twitter.com/jjLBk2XOIr

— David Harbour (@DavidKHarbour) February 20, 2018

Под видео танца актер привлек внимание к проблеме охраны экологии и поддержал инициативу Гринписа, предложив своим подписчикам подписать петицию для создания охраняемой природной зоны в Антарктике.

А в интервью Харбор шутил, что от пингвинов, которых мы все так любим романтизировать, на самом деле дико воняет.

«Ничто так не приводит в чувство, как когда ты видишь маленького пингвинчика, ковыляющего по пляжу, и умиляешься, что есть сил, как вдруг он начинает гадить во все стороны. Природу не заботит, что этот маленький засранец минутой ранее казался мне самым очаровательным созданием на планете — ей пофигу на нас, природа просто делает свое дело».

Фото: Эстэр Хорват (Esther Horvath)

Подводя итоги путешествия, актер отметил, что, хоть он и не был хорошо подготовлен к испытанию, экспедиция перевернула его представление о дикой природе, важности экологии и роли человечества в использовании природных ресурсов, которое идет во вред дикой среде.

«Я никакой не экстремал. Мое естественное состояние — это состояние ленивого чувака, пролистывающего журналы у себя дома на диване. Но если раньше я думал только о том, от скольких удобств и продуктов мне пришлось бы отказаться, чтобы не наносить вред экологии, то теперь, пожалуй, главный вывод для меня — это то, что мир, в котором мы сохраним дикую природу, — это гораздо более интересный и богатый мир, чем тот, в котором у нас будут все эти сомнительные продукты его эксплуатации».