«Все равно фанера играет»: Алексей Воробьев показал, как дурачится на сцене

Популярный российский певец и актер Алексей Воробьев снова развеселил своих поклонников новым видеороликом, на котором продемонстрировал, как играет в «снежки» с музыкантами прямо во время их выступления на сцене.

Знаменитый российский исполнитель Алексей Воробьев пользуется невероятной популярностью у девушек не только на родине, но и за рубежом. И вот в какой-то момент актер заскучал и решил стать еще и музыкальным продюсером бойзбенда, обозначив его традиционным для Советского Союза добрым словом «друзья», правда на американский манер. В итоге юношеский дуэт стал выступать под названием «Френды». Ребята записали несколько песен и активно продвигаются Алексеем, как молодежный проект. Правда, в личном микроблоге знаменитого продюсера его подопечные появляются крайне редко. Однако на днях артист все же решил показать небольшой отрывок выступления группы «Френды» на одной из парковых площадок столицы.

На опубликованном видео Воробьев показал, как можно немного оживить явно скучающую публику и запустил снежком в одного из солистов на сцене. Парень, не долго думая, спустился со сцены и попытался ответить своему продюсеру тем же, да только вместо этого неловко упал, поскользнувшись на льду. «Мы очень серьёзно относимся к своей работе! Я прямо горжусь своими „Френдами“ потому что артист, который выходит на сцену работать, а не кайфовать, должен перестать нагружать себя и зрителя своим тяжелым трудом. А мы просто веселимся, и кайфуем вместе с людьми, которые веселятся с нами», — подписал забавный видеоролик Алексей.

Многие подписчики артиста разделили его веселье, и посмеялись с комичности ситуации. «Лёша как маленький ребёнок! Класс!» «Как прикольно посмотреть на тебя настоящего! И мне нравятся слова, что от работы надо кайфовать!» «Обожаю такие видео. Человек показывает себя настоящего, не боится облажаться» «Так классно. То на карусельке катаетесь, то в снежки играете» «Очень прикольно получилось! Я ещё раз убедился, что у тебя всегда найдётся повод для юмора. Ромка не ожидал такой пакости»

Но нашлись и те, кто счел подобное поведение явным признаком непрофессионализма, найдя к тому же и много других поводов для замечаний в адрес избалованного лестью фанатов Воробьева. «Хорошо устроился — зарабатывать денежки в России, а тратить их в США!» «Обычная показуха! Противно» «Лучше б детям помогли и с ними видео такое сняли» «Когда Воробьёву стало слишком скучно… Зарисовка» «Можно и подурачиться, все равно фанера играет» К слову, недавно Алексей тоже получал весьма нелицеприятные отзывы со стороны поклонников, которые обвинили его в халтуре, когда он представил видео на совместную композицию с девушкой, победившей в инициированном им конкурсе «Хочу петь с Воробьевым».

Публикация от Алексей Воробьев— (@mr.alexsparrow) 18 Мар 2018 в 7:51 PDT