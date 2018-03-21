Голливудские звезды, которые из простушек превратились в иконы стиля

Гвинет Пэлтроу в 1996 и 2017 годах,

фото: Fotos International/REX/Shutterstock; Kristina Bumphrey/Starpix/REX/Shutterstock

Родственники Гвинет связаны с кино: отец — режиссер Брюс Пэлтроу, мать — актриса Блайт Даннер , а крестный — сам Стивен Спилберг . Так что звездное будущее девушки было предопределено. Актриса снималась как в удачных, так и в проходных проектах. В ней есть грация и аристократизм, к тому же она мила и притягательна, что позволяет ей играть разноплановые роли.

А еще женщине принадлежит лайфстайл-компания GOOP, которая продает необычные товары: спрей от вампиров, свечи от депрессии, наклейки на кожу для энергетического баланса. Все это приносит солидный доход и привлекает новые инвестиции. Думаем, успех в бизнесе стал возможен во многом благодаря обаянию Гвинет и ее умению вызывать доверие.

Белла Хадид в 2014 и 2017 годах,

фото: Broadimage/REX/Shutterstock; Kristin Callahan/ACE Pictures/REX/Shutterstock;

Сестры Хадид — представительницы поколения social media models, то есть моделей, которые сначала приобрели популярность в социальных сетях, а потом стали получать приглашения от известных брендов. Также нынешний успех девушек можно объяснить их происхождением — они дочери телеведущей и модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида. Но родители не способствовали развитию карьеры девушек.

Белла попала в модельный бизнес после старшей сестры Джиджи. Трудно назвать лицо младшей идеальным, тем более что ради выхода на подиум девушка исправляла нос. Без макияжа и укладки Белла может показаться серой мышкой. Но когда она стоит перед камерой или идет по подиуму, то преображается. Ее холодный хищный взгляд (который можно увидеть исключительно на показах и в рекламных кампаниях) заставляет женщин по всему миру покупать тушь от Dior или новое платье от Джереми Скотта

Меган Маркл

Меган Маркл в 2006 и в 2018 годах, фото справа: Tim Rooke/REX/Shutterstock

Отец Меган работал оператором на телевидении и брал дочь на съемки различных ситкомов, что повлияло на ее желание стать актрисой. Однако поначалу дальше эпизодически ролей у Меган дело не шло. «Слишком пресная», «угловатая», «у вас веснушки», «нужна блондинка» — чего только актриса не наслушалась от кастинг-директоров.

Но она продолжала стараться и профессионально росла с каждой ролью. Спустя годы старания окупились, девушке предложили роль в сериале «Форс-мажоры». Ее амбициозная героиня понравилась зрителям, а Меган смогла продемонстрировать и талант, и сексуальность, и манеру держаться в кадре.

Говорят, именно в сериале ее заметил принц Гарри и влюбился. Знакомые свели пару на мероприятии в Торонто. Маркл настолько обаятельна, что под ее чары попал не только Гарри, который предложил ей руку и сердце, но и сама королева, давшая добро на этот брак. Притягательность Меган заключается в гибкости и умении подстраиваться под обстоятельства. Хотя девушка не может похвастаться яркой внешностью, сейчас во всем мире ее считают новым эталоном красоты.

Скарлетт Йоханссон в 2004 и 2017 годах,

фото: REX/Shutterstock; Stephen Lovekin/REX/Shutterstock

После того как Скарлетт приняла участие в рекламной кампании бренда Dolce&Gabbana, где предстала в образе Мэрилин Монро , злопыхатели начали брызгать ядом: «Какой из нее секс-символ? Она органична только в роли крестьянки, няни или чьей-то подружки».

Скарлетт действительно приходилось играть роли прислуги и гувернантки, но актерский талант у нее гораздо шире. Достаточно посмотреть работы Скарлетт на Бродвее, чтобы понять: она как пластилин — легко меняет форму. И частично в этом ей помогает обычная внешность. Лицо Йоханссон таково, что на нем, как на холсте, можно написать любой образ.

Все о пластических операциях звезд:

Сама выросла: пять звезд, отрицающих увеличение груди

Подтяжка лица в 40 лет: удачные и неудачные звездные примеры

Удачная ринопластика звезд: до и после