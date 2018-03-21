Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных?

Оптимизация медицинских учреждений проходит не первый год и по всем направлениям. Система российских роддомов также не избежала оптимизации через укрупнение. Во всех регионах строят единые перинатальные центры, чтобы снизить младенческую смертность. Но в отдельных регионах статистика смертей новорожденных поползла вверх:

• В январе 2016-го в Орловском новом перинатальном центре за две недели умерли восемь младенцев. • На протяжении всего 2017 года, в перинатальном центре Брянска умирали новорожденные дети. Центр начал работу 7 марта 2017 года и только за первые три месяца в нем умерло 11 новорожденных. По факту смерти детей Следственный комитет России по Брянской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Выявлено множество вопросов к подрядчику, выполнявшему работы по строительству этого перинатального центра. • Из 24 родильных отделений Архангельской области к 2018-му году останется только девять. Такое решение власти приняли в связи с грядущим открытием перинатального центра.

— Кому выгодна оптимизация роддомов?

— Как закрытие роддомов в регионах отразилось на роженицах?

— Кто виноват в массовой гибели новорожденных в Брянске?

— Как защитить свои права матерям, потерявшим своих детей по вине медицинского учреждения?

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