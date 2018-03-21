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Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных?
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Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных? 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
22.03.2018 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Роддомы эконом-класса: Кто ответит за смерть новорожденных?»
Оптимизация медицинских учреждений проходит не первый год и по всем направлениям. Система российских роддомов также не избежала оптимизации через укрупнение. Во всех регионах строят единые перинатальные центры, чтобы снизить младенческую смертность. Но в отдельных регионах статистика смертей новорожденных поползла вверх:
• В январе 2016-го в Орловском новом перинатальном центре за две недели умерли восемь младенцев. • На протяжении всего 2017 года, в перинатальном центре Брянска умирали новорожденные дети. Центр начал работу 7 марта 2017 года и только за первые три месяца в нем умерло 11 новорожденных. По факту смерти детей Следственный комитет России по Брянской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Выявлено множество вопросов к подрядчику, выполнявшему работы по строительству этого перинатального центра. • Из 24 родильных отделений Архангельской области к 2018-му году останется только девять. Такое решение власти приняли в связи с грядущим открытием перинатального центра.
— Кому выгодна оптимизация роддомов?
— Как закрытие роддомов в регионах отразилось на роженицах?
— Кто виноват в массовой гибели новорожденных в Брянске?
— Как защитить свои права матерям, потерявшим своих детей по вине медицинского учреждения?
Участники пресс-конференции: — Руководитель группы пострадавших матерей Брянска (потеряла ребенка) Марина Амиранашвили; — Председатель Межрегионального Профсоюза Работников Здравоохранения «Действие» в Брянской области Александр Куприянов; — Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров; — Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:00 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49  8 (916) 107 77 34  8 (915) 023 10 49  Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.
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