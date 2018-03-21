Ещё
Швейцарский саксофонист выступит в Краснозерске и Карасуке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарский саксофонист выступит в Краснозерске и Карасуке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, что 23 марта в Доме ученых СО РАН состоится концерт Даниэля Шнидера и новосибирских музыкантов — струнного квартета «Фаэтон», Михаила Беляева (ударные) и Владислава Третьякова (контрабас).
Исполнители представят концептуальную программу, сочетающую авторские композиции и импровизацию, джаз и традиционную камерную музыку. Прозвучит музыка Антонио Вивальди, Жоржа Бизе, Мануэля де Фальи, Дюка Эллингтона, Коула Портера, Джорджа Гершвина и самого Даниэля Шнидера.
Далее эта программа будет представлена в отдаленных районах Новосибирской области, которые появились на карте фестивальных событий в этом году впервые.
Добавим, V Транссибирский Арт-Фестиваль проходит с 9 марта по 2 апреля при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, художественный руководитель — Вадим Репин. Ожидаются участники из 23 стран мира.
Помимо Новосибирской области, фестиваль пройдет в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Кроме того, отправится на гастроли в США и Японию.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Пабло Феррандес солировал на виолончели Страдивари в зале Каца Первой красавицей Венгерово стала старшеклассница Двенадцать человек спасли от пожара в Новосибирске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение