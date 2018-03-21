Швейцарский саксофонист выступит в Краснозерске и Карасуке

Напомним, что 23 марта в Доме ученых СО РАН состоится концерт Даниэля Шнидера и новосибирских музыкантов — струнного квартета «Фаэтон», Михаила Беляева (ударные) и Владислава Третьякова (контрабас).

Далее эта программа будет представлена в отдаленных районах Новосибирской области, которые появились на карте фестивальных событий в этом году впервые.

Добавим, V Транссибирский Арт-Фестиваль проходит с 9 марта по 2 апреля при поддержке губернатора и правительства Новосибирской области, художественный руководитель — Вадим Репин . Ожидаются участники из 23 стран мира.

Помимо Новосибирской области, фестиваль пройдет в Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. Кроме того, отправится на гастроли в США и Японию.