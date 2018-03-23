Старейшая действующая актриса И. Кострова отметит свое 95-летие в рамках Московского культурного форума

Об этом журналистам сообщил руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

«На культурном форуме будет уникальное мероприятие, у нас отметит свой юбилей старейшая артистка планеты действующая — Ирина Васильевна Кострова , ей 95 лет. Она покажет свой моноспектакль. Человек, который начинал свою творческую деятельность в годы еще Великой Отечественной войны, ветеран войны, училась у великих учителей», — сказал А. Кибовский.

И. Кострова — ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, Кавалер орденов СССР и России, заслуженная артистка России, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Работает в ГБУК «Москонцерт» в мастерской литературы и драматургии концертного филармонического объединения.

Московский культурный форум пройдет с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». В программе форума отражены основные направления деятельности учреждений культуры Москвы: театры, парки, библиотеки, кинотеатры, дома культуры, школы искусств, музеи.