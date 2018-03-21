День рождения Куйвашева помогло детям

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался в своем аккаунте в соцсети «Инстаграм» о сборах в благотворительный фонд «Мы вместе». По состоянию на 21 марта собрано 5,1 млн рублей — такую сумму на лечение больных детей пожертвовали люди, желавшие таким образом поздравить губернатора с днем рождения.

Спасибо всем, кто последовал предложению и вместо покупки подарков на мой день рождения перечислил деньги в благотворительный фонд «Мы вместе». Получилось собрать 5,1 млн рублей. Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо. Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям. Фонд прислал подарки — рисунки и поделки, сделанные ребятишками. Это очень тронуло. Я надеюсь, что собранные деньги помогут восстановить здоровье детей. Ещё раз — спасибо. Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 21 Мар 2018 в 12:39 PDT Как пишет сам Евгений Куйвашев, подопечные фонда «Ильнар Ахмадеев, Люба Пермякова, Черепанова Настя и Дима Напольских смогут получить лечение, которое им так необходимо». Оставшиеся деньги пойдут на помощь другим детям, отмечает губернатор. Годовалый Ильнар Ахмадеев страдает агрессивной опухолью правого глаза. На лечение в Швейцарии мальчику требуются 1,2 миллиона рублей. Шестилетняя Люба Пермякова из Красноуфимска, которой за 1,75 миллиона рублей могут помочь в Калифорнии восстановить наружные слуховые проходы. А также Дима Напольских, которому требуется реабилитация после лечения опухоли. На эти цели нужно собрать 205 тысяч рублей.

Известно, что традиции собирать «подарочные» деньги в благотворительные фонды уже несколько лет. В частности, в 2017 году поздравляющие губернатора перечисляли деньги в несколько благотворительных фондов. В нынешнем, как и в 2016-м году, сбор шел в фонд «Мы вместе». По словам его директора Ирины Луговых, в позапрошлом году фонд получил 1,2 млн рублей.

«Ещё раз — спасибо. Когда у государства нет возможности помочь, надо включаться обществу. Если вдруг кто из коллег захочет сделать на свой день рождения так же — будет замечательно. Можем создать хорошую традицию», — резюмировал Евгений Куйвашев.