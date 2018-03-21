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Жителей Выхина-Жулебина ознакомили с историей возникновения православных книг
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Жителей Выхина-Жулебина ознакомили с историей возникновения православных книг 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В День православной книги — 14 марта — посетители библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино ознакомились с историей возникновения книг. Особое место в рассказе было уделено важному событию: 14 марта 1564 года вышла в свет первая на Руси печатная книга «Апостол».
Гостям учреждения представили книжно-иллюстративную выставку, на которой была представлена история православия, его сегодняшнее значение в жизни людей и литературное наследие. Завершилось мероприятие игрой-викториной.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. Узнать о предстоящих событиях можно по телефону 8 (495) 705-73-99. (вт)
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