Жителей Выхина-Жулебина ознакомили с историей возникновения православных книг

В День православной книги — 14 марта — посетители библиотеки № 108 района Выхино-Жулебино ознакомились с историей возникновения книг. Особое место в рассказе было уделено важному событию: 14 марта 1564 года вышла в свет первая на Руси печатная книга «Апостол».

Гостям учреждения представили книжно-иллюстративную выставку, на которой была представлена история православия, его сегодняшнее значение в жизни людей и литературное наследие. Завершилось мероприятие игрой-викториной.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: Привольная улица, дом 21. Узнать о предстоящих событиях можно по телефону 8 (495) 705-73-99. (вт)