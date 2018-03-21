В Совфеде предложили разрешить телеканалам рекламировать больше товаров во время показа детских программ

Сенатор Антон Беляков предложил разрешить телеканалам размещать больше рекламных блоков во время трансляции детских передач и фильмов. По его словам, уже разработаны соответствующие поправки. Сейчас закон запрещает прерывать рекламой детские передачи и фильмы, что ведет к убыткам телеканалов и заставляет их отказываться от показа детского контента, отметил сенатор.

«На телевидении детский контент вообще пропал. Обратите внимание, больше нет программы «Спокойной ночи, малыши», пропала в том виде, в котором она существовала, программа «В гостях у сказки». И оказалось, что это не случайность. Оказалось, что это является следствием ошибки, допущенной когда-то законодателями», — сообщил сенатор на правительственном часе в Совете Федерации

Он отметил, что, желая защитить детей от рекламы, депутаты ранее запретили прерывать детские передачи и фильмы рекламой.

«Центральные каналы на условиях конфиденциальности — мы провели соответствующие консультации — признались, что показ детского полнометражного полуторачасового фильма предполагает потерю каналом приблизительно 10 млн рублей чистых денег на рекламе. Как следствие, такого рода контент крутится либо на кабельных каналах, а не центральных, либо в абсолютно не рейтинговое время — как правило, рано утром», — отметил Беляков.

«Мы проанализировали мировой опыт. Подготовили соответствующие поправки. По нашему мнению, стоило бы исправить допущенную ошибку законодателями и разрешить во время демонстрации такого рода детского контента рекламу детских товаров или товаров для мам», — резюмировал парламентарий.

Действующая редакция закона «О рекламе» налагает ограничения на показ телерекламы во время показа детского контента. Например, в детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых составляет более одного часа, допускается распространение рекламы непосредственно в начале телепередачи продолжительностью три минуты и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью три минуты.