Ещё
В Совфеде предложили разрешить телеканалам рекламировать больше товаров во время показа детских программ
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совфеде предложили разрешить телеканалам рекламировать больше товаров во время показа детских программ 

Rambler News Service 55 минут назад
Сенатор Антон Беляков предложил разрешить телеканалам размещать больше рекламных блоков во время трансляции детских передач и фильмов. По его словам, уже разработаны соответствующие поправки. Сейчас закон запрещает прерывать рекламой детские передачи и фильмы, что ведет к убыткам телеканалов и заставляет их отказываться от показа детского контента, отметил сенатор.
«На телевидении детский контент вообще пропал. Обратите внимание, больше нет программы «Спокойной ночи, малыши», пропала в том виде, в котором она существовала, программа «В гостях у сказки». И оказалось, что это не случайность. Оказалось, что это является следствием ошибки, допущенной когда-то законодателями», — сообщил сенатор на правительственном часе в Совете Федерации.
Он отметил, что, желая защитить детей от рекламы, депутаты ранее запретили прерывать детские передачи и фильмы рекламой.
«Центральные каналы на условиях конфиденциальности — мы провели соответствующие консультации — признались, что показ детского полнометражного полуторачасового фильма предполагает потерю каналом приблизительно 10 млн рублей чистых денег на рекламе. Как следствие, такого рода контент крутится либо на кабельных каналах, а не центральных, либо в абсолютно не рейтинговое время — как правило, рано утром», — отметил Беляков.
«Мы проанализировали мировой опыт. Подготовили соответствующие поправки. По нашему мнению, стоило бы исправить допущенную ошибку законодателями и разрешить во время демонстрации такого рода детского контента рекламу детских товаров или товаров для мам», — резюмировал парламентарий.
Действующая редакция закона «О рекламе» налагает ограничения на показ телерекламы во время показа детского контента. Например, в детских и образовательных телепередачах, продолжительность которых составляет более одного часа, допускается распространение рекламы непосредственно в начале телепередачи продолжительностью три минуты и непосредственно перед окончанием телепередачи продолжительностью три минуты.
Rambler News Service: последние новости
Ткачев: Россия никогда не была так близка к насыщению собственными продуктами Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в салате «Цезарь» в McDonald’s Фонд Константина Малофеева создаст детский онлайн-кинотеатр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение