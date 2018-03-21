Пять площадок будет открыто в рамках II фестиваля российского кино «Горький fest» 

Наталья Суханова напомнила, что в 2017 году прошел первый фестиваль «Горький fest». В нем приняли участие Михаил Пореченков, Никита Михалков, Константин Хабенский и другие звезды отечественного кино.
По ее словам, активная подготовка к празднованию юбилея началась в минувшем году. «Выпущено около десятка изданий о жизни Горького, в библиотеке им. Ленина открыт отдел оцифровки, где обработано уже около 10 редких изданий автора. Также на плакатах и рекламных щитах города теперь можно увидеть цитаты писателя, выпущены именные почтовые марки, гашение которых состоится 28 марта», — говорит Наталья Суханова.
Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 150-летия, были отреставрированы три горьковских музея: «Домик Каширина», где прошло детство писателя, а также Литературный музей и музей-квартира Горького.
Напомним, 26 января в Нижегородском государственном академическом театре имени Горького состоялось открытие Года 150-летия со дня рождения писателя.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО — включила юбилей Максима Горького в список памятных дат на 2018–2019 годы.
В марте этого года отмечается 150 лет со дня рождения литератора. Решение приняли на 39-й сессии ЮНЕСКО в Париже. В число памятных дат также вошли 200-летие Ивана Тургенева и 100-летие Александра Солженицына.
Фото: spletnik.ru