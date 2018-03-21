Отель месяца: Marbella Club Hotel, Golf Resort & SPA

На протяжении всей истории человечество не оставляет попытки построить утопию. Испанскому принцу Альфонсо фон Гогенлоэ удалось максимально приблизиться к мечте: в дивном местечке на Коста-дель-Соль, между Старым городом Марбельи и Пуэрто-Банус, он создал райский уголок для себя и друзей. Все началось с цветущего поместья Santa Margarita в 1946 году. Но знатных гостей у принца было много, и они желали отчаянно веселиться — так что скоро резиденция превратилась в привилегированный клуб, а затем в первоклассный отель.

Хотя в случае с Marbella Club пять звезд — это ничтожно мало. Одри Хепберн , Грейс Келли, Ричард Бертон , принцесса Диана, Стинг — за полвека здесь побывали сотни небожителей. В какой-то момент богатым и знаменитым даже стало тесно на пляжной дискотеке, поэтому для них оборудовали гламурную Champagne Room, в которой в 1960-х оттачивала фламенко сама Брижит Бардо.

Сейчас здесь такого не увидеть. Но посмотреть все равно есть на что. Куда ни глянь — глаз радуется: устремленный в горизонт причал, пышный сад, искрящаяся морская лазурь в бассейне, колоритная роспись на стенах белоснежных вилл, три километра безмятежного побережья…

Променад приведет как раз в Пуэрто-Банус — знаменитый фешенебельный район больших денег и беоснежных яхт. Но тяжелого люкса и на месте хватит, причем даже самым искушенным.

Так, в уже легендарной Champagne Room подают 65 видов шампанского и черную икру в искрящемся льду. В ресторане Beach Club, что в двух шагах от бассейна и в пяти шагах от моря, — традиционную паэлью и свежевыловленную рыбу. А в романтичном ресторане The Grill — томленные в красном вине говяжьи щечки, нежнейшего ягненка и телятину в исполнении мишленовского шефа Хуана Гальвеса. На десерт заказывайте шоколадный фондан, который невозможно забыть, и не беспокойтесь о фигуре: в Marbella Club такая обширная Wellness-программа, что приведете в порядок и тело, и душу.

Тело порадуют занятия на свежем воздухе — супсерфинг, йога у моря и плиометрические упражнения на пляже. Совершенствовать физическую форму можно в группе или с личным тренером.

А вот в вопросах оздоровления команда Marbella Club признает только индивидуальный подход. Специалисты местной Holistic Studio составляют план терапевтических и медицинских процедур под каждого гостя — и только после обстоятельного комплексного обследования. Бонусом идут бесценные лайфхаки по расслаблению — как без них жителям беспокойных мегаполисов.

О душе же приятно подумать в Thalasso Spa. Минеральные души, расслабляющий массаж, гидромассажные бассейны с морской водой, альготерапия и уход за кожей на косметике Babor, Thalion и Comfort Zone сделали этот спа центром всеобщего притяжения.

Любимое чадо на время процедур можно оставить в местном Kids Club. Это целый мини-город, где нет места скуки — только музыка, танцы, гончарное искусство, кулинарные мастер-классы, рукоделие, садоводство и еще много чего интересного. У девочек особенный восторг вызывает парфюмерная мастерская — ведь здесь можно собственноручно смешать аромат. Некоторых юных леди процесс так захватывает, что, вручая маме заветный флакон, они просят остаться в Marbella Club навсегда. Но пока с этим повезло только кошке Милли, которая еще котенком обрела в отеле статус резидента.

Фото: архив пресс-службы