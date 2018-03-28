Биография Максима Горького

Русский и советский писатель и публицист Максим Горький (настоящее имя Алексей Максимович Пешков ) родился 28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года в Нижнем Новгороде.

Его отец был столяром-краснодеревщиком, в последние годы работал управляющим пароходной конторой, умер от холеры. Мать происходила из мещанской семьи, рано овдовев, вторично вышла замуж, и умерла от чахотки.

Детство будущего писателя прошло в доме деда Василия Каширина, который в молодости бурлачил, затем разбогател, стал владельцем красильного заведения, но в старости разорился.

Настоящего образования Алексей Пешков не получил, окончил лишь ремесленное училище.

В 1884 году юноша приехал в Казань с намерением учиться в университете, однако не поступил.

В Казани Пешков познакомился с марксистской литературой и пропагандистской работой.

С 1888 года он ездил по России, общаясь с революционными деятелями и участвуя в нелегальных кружках.

В это же время Пешков печатался в провинциальных газетах под именем Иегудиил Хламида. Псевдоним Максим Горький появился в 1892 году в тифлисской (тбилисской) газете «Кавказ», где был напечатан его первый рассказ «Макар Чудра». В 1895 году благодаря помощи писателя Владимира Короленко молодой писатель опубликовал рассказ «Челкаш» в популярном в то время журнале «Русское богатство». В 1898 году в Петербурге вышла книга Горького «Очерки и рассказы», имевшая большой успех.

В конце 1898 года Горький стал сотрудником марксистского журнала «Жизнь». Здесь появились его роман «Фома Гордеев», начало неоконченного романа «Мужик», роман «Трое» и несколько рассказов.

За участие в революционном движении Горький неоднократно подвергался аресту.

В 1902 году Императорская Академия наук избрала его почетным академиком по разряду изящной словесности. Однако избрание было аннулировано правительством, поскольку новоизбранный академик «находился под надзором полиции».

В 1905 году он вступил в ряды РСДРП (Российская социал-демократическая партия, большевистское крыло) и познакомился с Владимиром Лениным. Горький оказывал финансовую поддержку революции 1905-1907 годов. Писатель принимал активное участие в революционных событиях 1905 года, был заключен в Петропавловскую крепость, освобожден под давлением мировой общественности.

В начале 1906 года Максим Горький прибыл в Америку, спасаясь от преследования российских властей, где пробыл до осени. Здесь были написаны памфлеты «Мои интервью» и очерки «В Америке».

По возвращении в Россию в 1906 году Горький написал роман «Мать». В этом же году Горький уехал Италию на остров Капри, где пробыл до 1913 года.

Вернувшись в Петербург, сотрудничал с большевистскими газетами «Звезда» и «Правда». В этот период были опубликованы автобиографические повести «Детство» (1913-1914), «В людях» (1916).

После Октябрьской революции 1917 года Горький активно занимался общественной деятельностью, участвовал в создании издательства «Всемирная литература». В 1921 году снова уехал за границу. Писатель жил в Гельсингфорсе (Хельсинки), Берлине и Праге, а с 1924 года — в Сорренто (Италия). В эмиграции Горький не раз выступал против политики, проводимой советскими властями.

В 1920-х годах он написал цикл «Рассказы 1922-24 годов», «Заметки из дневника» (1924), повесть «Мои университеты» (1923), роман «Дело Артамоновых» (1925).

В 1928 году по приглашению Советского правительства и лично Сталина совершил поездку по СССР, описав ее в цикле очерков «По Советскому Союзу».

В 1929 году Горький вновь приехал в СССР. В июне на теплоходе «Глеб Бокий», перевозившем заключенных, писатель приезжал в Соловецкий лагерь. Эту поездку он позже описал в очерке «Соловки».

Возвращение Горького в Россию в 1931 году было событием не только культурной, но и политической жизни. Оно воспринималось как полное признание советской власти одним из самых известных русских писателей, имевших мировую известность.

В 1932 году в честь 40-летие писательской деятельности Горького его имя было присвоено городу Нижнему Новгороду — родине писателя (город носил это название до 1990 года), Московскому художественному театру и Литературному институту в Москве.

В 1920-1930-х годах Горький активно занимался созданием, а затем руководством Союза советских писателей, выпуском серийных изданий «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История фабрик и заводов» и др.

В 1934 году Максим Горький возглавил Союз писателей СССР, созданный по его инициативе. Провел I Всесоюзный Съезд советских писателей.

В 1930-х годах им были созданы пьесы «Егор Булычов и другие» (1932), «Достигаев и другие» (1933), «Васса Железнова» (2-я редакция — 1936).

В последние годы жизни главной работой писателя был роман «Жизнь Клима Самгина», в котором Горький попытался изобразить путь «революционера поневоле».

18 июня 1936 года Максим Горький скончался в подмосковных Горках. Урна с его прахом помещена в Кремлевской стене в Москве.

В 1991 году были опубликованы его заметки о революции и культуре, названные «Несвоевременные мысли».

Горький пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе — в 1918, 1923, два раза в 1928 и в 1933 годах.

В Нижнем Новгороде работает музей А. М. Горького. В его состав входят филиалы: Литературный музей (открыт в 1928 году), Музей детства А. М. Горького «Домик Каширина» (открыт в 1938 году), Музей-квартира А. М. Горького (открыт в 1971 году).

В Москве есть Мемориальный Музей-квартира А. М. Горького.

Писатель был официально женат на Екатерине Пешковой, урожденной Волжиной (1876-1965). У супругов было двое детей — сын Максим (1897-1934) и дочь Катя, которая скончалась в детском возрасте.

Позже Горький связал себя гражданским браком с актрисой Марией Андреевой (1868-1953), а затем Марией Брудберг (1892-1974).

Внучка писателя Дарья Пешкова — актриса Театра Вахтангова.