Громкие чтения к юбилею Максима Горького пройдут на Поклонной горе

28 марта отмечается юбилей замечательного русского классика Алексея Пешкова , известного нам под творческим псевдонимом Максим Горький.

150-летие со дня рождения писателя в Парке Победы отметят громкими чтениями, в которых могут принять участие все желающие, прочитав отрывки из своих любимых произведений автора.

Участников мероприятия также ждет блиц-опрос «Жизнь и творчество писателя Максима Горького» и литературная викторина по творчеству писателя. Победителей викторины ждут памятные сувениры.

Мероприятие пройдет на детской площадке с 16:00 до 17:00, предварительная регистрация на чтения не требуется.

Книги для чтения отрывков можно приносить свои, но несколько томов будут приготовлены, для тех, кто придет без книги.