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Громкие чтения к юбилею Максима Горького пройдут на Поклонной горе
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Громкие чтения к юбилею Максима Горького пройдут на Поклонной горе 

На Западе Москвы 23 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
28 марта отмечается юбилей замечательного русского классика Алексея Пешкова, известного нам под творческим псевдонимом Максим Горький.
150-летие со дня рождения писателя в Парке Победы отметят громкими чтениями, в которых могут принять участие все желающие, прочитав отрывки из своих любимых произведений автора.
Участников мероприятия также ждет блиц-опрос «Жизнь и творчество писателя Максима Горького» и литературная викторина по творчеству писателя. Победителей викторины ждут памятные сувениры.
Мероприятие пройдет на детской площадке с 16:00 до 17:00, предварительная регистрация на чтения не требуется.
Книги для чтения отрывков можно приносить свои, но несколько томов будут приготовлены, для тех, кто придет без книги.
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