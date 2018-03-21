Книжная закладка. Пять книг о Горьком, которые необходимо прочитать к его юбилею

Имя нашего великого земляка известно во всем мире, а в своей стране он и вовсе являлся главным писателем советской эпохи, «буревестником революции». Времена меняются, и образ Горького становится все менее очеловеченным и все более походит на строчку в школьном списке литературы, обязательной к прочтению. Самостоятельно, без внешней мотивации, его читают уже немногие. А некоторые и вообще почти не помнят, кто такой Горький, кем был он для русской литературы и был ли вообще…

Тем не менее, Алексей Максимович — был, есть и будет в центре нашей отечественной литературной, культурной, исторической сердцевины. 28 марта исполняется 150 лет со дня рождения русского писателя. И мы вспоминаем, каким был Горький-человек, Горький — общественный деятель, Горький-писатель и пытаемся понять его жизнь, его книги, взглянуть уже иначе на так хорошо и так плохо знакомого нам земляка. И первым шагом на пути к переосмыслению нашего общего культурного прошлого могут стать книги, по-новому освещающие жизнь и творчество великого писателя.

Одной из первых, пожалуй, представим книгу Дмитрия Быкова «А был ли Горький?», которая вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ. Kunst серия».

Книга эта была написана Дмитрием Быковым аж в 2007 году как сценарий для научно-популярного фильма для Петербургского телевидения. Но востребована оказалась лишь часть сценария, а текст зажил собственной книжной жизнью.

Сценарий не предполагал полного жизнеописания писателя. Книга предлагает читателю в мельчайших подробностях рассмотреть «горьковский феномен». Как из простолюдина Алексея Пешкова получился знаменитый писатель? Какую роль в жизни Горького сыграли Ленин, Чехов, Толстой? Почему Алексей Максимович не понял и не принял революцию, как испортились его отношения с Владимиром Ильичем Лениным и почему Горький покинул страну, но все же вернулся, попав в страну с более жестким и жестоким режимом?

Ответы на эти вопросы можно частично найти на страницах книги. Вот, например, в первой части, которая называется «Бродяга», автор пытается рассказать о происхождении Горького. Историю жизни Максима Горького знает каждый школьник — нищий босяк, сумевший подняться со дна. Но так ли это было на самом деле? Ведь отец Горького был прекрасным краснодеревщиком, управлял пароходной компанией, мать — дочка купца…

И Дмитрий Быков идет по следам горьковских произведений, его статей и пытается проследить повороты биографии писателя.

Но описано это живым разговорным языком и читается легко и с интересом. Ведь, Дмитрий Быков далек от конъюнктурных подходов к личности Горького — он не рисует «певца свободы», «глашатая революции», не говорит и о величайшем таланте Алексея Максимовича как писателя, не мифологизирует фигуру Горького, а наоборот все мифы, окружающие его, развенчивает. В его книге Горький — прежде всего человек в своих страстях и проблемах, в своих сомнениях и порывах. Писателя можно понять, только изучив детали, обстоятельства его жизни, считает Быков. В конце книги размещены «Основные даты жизни и творчества» Горького и краткая библиография для тех, кто решит продолжить изучение литературы о великом писателе.

Российский писатель, критик, литературовед Павел Басинский создал самую полную, независимую биографию Максима Горького роман «Страсти по Максиму» с подзаголовком «Девять дней после смерти». Исследователь работал с личными письмами Горького, с большим количеством официальных документов. Безусловно, наш современник пишет «свою» горьковскую биографию, но старается подать ее как можно более точно, максимально приближенной к той реальности, в которой жил Алексей Максимович. Как складывались отношения Горького с другими писателями и деятелями культуры, как он выстраивал общение с партийной верхушкой Советской республики, как в конце концов общались две, любившие Горького женщины — Мария Андреева и Екатерина Пешкова

«Официальная дата смерти Горького — 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии, очень близком к смерти. Девять дней его полубытия, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы».

Безусловно, эта цитата Басинского интригует. Исследователь не упускает ни одной, даже самой маленькой детали — во всех подробностях, например, говорится о вскрытии тела Горького, о той подозрительной поспешности, с которой оно было проведено. А также о странных, по-другому и не скажешь, визитах Иосифа Виссарионовича Сталина, которых было три незадолго до смерти Горького. А ведь Сталин никогда не входил в близкое окружение писателя. Однажды вождь посетил умирающего Алексея Максимовича глубокой ночью. Кстати, каждый раз перед визитом вождя Горького накачивали лекарствами, приводящими почти безжизненное тело в чувство…

Не мог Басинский обойти и тему насильственной смерти самого Горького и его сына, Максима . Официальной версией смерти Максима Пешкова считается воспаление легких. Басинский же говорит о причастности к гибели Максима Алексеевича секретаря Крючкова, который осознанно оставил нетрезвого Пешкова на улице, дав ему замерзнуть и простыть. В книге говорится также о возможной руководящей роли в этом темном деле самого Сталина. Алексей Максимович был очень привязан к сыну, и его смерть могла негативно повлиять и на психическое, что самое главное, на физическое здоровье писателя. Говорится в книге и о возможно насильственном устранении самого Горького.

Вот что пишет об этом Павел Басинский: «Смерть Горького породила устойчивый слух о том, что он умер не естественной смертью, а был отравлен по приказу Сталина. Версий отравления было несколько. Согласно одной из них Горький был отравлен конфетами, которые Сталин подарил ему».

В качестве одной из версий смерти Горького Павел Валерьевич упоминает и о «шекспировских» страстях между Горьким и его любимой женщиной Марией Будберг, имевшей связи с британской разведкой и могущей отравить своего любовника.

В любом случае «Страсти по Максиму» — роман уникальный. Пожалуй, это именно то, что необходимо прочитать любому интересующемуся творчеством и жизнью Максима Горького. Понять, кто же убил Горького и убивал ли вообще, вы не поймете, но в любой культурной компании сможете блеснуть знаниями, полученными после прочтения этого документального романа.

И вот перед нами книга «Тайна смерти Горького: документы, факты, версии», вышедшая в издательстве АСТ в 2017 году.

Авторы и составители этой книги не ставят перед собой задачу дать окончательный ответ на вопрос о причинах смерти Горького. Они представляют на суд читателя подлинные документы из архива Института мировой литературы: это история болезни, медицинское заключение лечащих врачей. В книгу включены также воспоминания лечащих врачей писателя: Льва Левина Дмитрия Плетнева , Алексея Сперанского, Максима Кончаловского

Кроме того, публикуются предсмертные записи Горького. Вот одна из них: «Крайне сложное ощущение. Сопрягаются два процесса: вялость нервной жизни — как будто клетки нервов гаснут — покрываются пеплом и все мысли сереют. В то же время — бурный натиск желания говорить и это восходит до бреда, чувствую, что говорю бессвязно хотя фразы еще осмыслены. Думают — воспаление легких — догадываюсь — должно быть не выживу. Не могу читать и спать, ничего не хочется…».

В книге много воспоминаний родных и близких писателя, на руках которых он умирал.

И воспоминания эти не всегда совпадают в описании фактов. Так, например, Мария Игнатьевна Будберг — близкий друг и секретарь Горького в 20-е годы — пишет: «6-го. Никаких поручений и завещаний не делал». А вот Олимпиада Дмитриевна Черткова (Липа) — преданная семье помощница и сиделка в последние дни Горького — пишет: «Когда писалось завещание — не знаю. При мне не писалось, и разговора не было. Может быть, когда я отдыхала, хотя я была почти все время при Алексее Максимовиче. Написано оно было рукой Марии Игнатьевны, — только подпись Алексея Максимовича. Я сама его читала».

В этой книге приводится совсем иная точка зрения на роль Марии Игнатьевны в жизни Горького, чем в книге Басинского. На самом деле, как считают авторы исследования, Марию Будберг интересовало лишь… завещание, которое написала она сама и которое должен был непременно подписать Горький. Он так и сделал! И по завещанию Будберг до конца своей жизни получала гонорары за публикацию произведений Горького за рубежом и часть прибыли от постановки пьес на разных сценах. В руках М. И. Будберг осталась большая часть архива Горького, которая впоследствии пропала. И позже, считают авторы, возникла легенда о сотрудничестве Будберг уже с НКВД и причастности к смерти писателя.

В книге опубликованы судебные отчеты процесса над «правотроцкистским блоком», размещены редкие фотографии писателя и обширная библиография, разбитая на подразделы: бюллетени о здоровье, документы о смерти; отклики на смерть, в состав которых вошли некрологи и художественные произведения.

А если без версий? Вот, например, книга Лидии Спиридоновой «Настоящий Горький: мифы и реальность». Нет, все же без мифов и версий не обойтись. Книга вышла в издательстве Института мировой литературы РАН

Доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей Лидия Спиридонова в своем исследовании по-своему развенчивает мифы о Горьком, также пишет о его взаимоотношениях с Марией Будберг, с Ягодой, Крючковым, рассказывает о непростых личных отношениях с Лениным, Сталиным, Троцким и Бухариным. Раскрывает подробности эмиграции Алексея Максимовича. Безусловно, в этой книге также называются версии гибели писателя, как водится, с налетом таинственности и загадочности.

Ученый-филолог уделяет особое внимание текстам Горького — «Сомов и другие», «Жизнь Клима Самгина», Спиридонова делает историко-литературный анализ этих произведений. Лидия Алексеевна приводит замечание американского критика М. Ольгина: «Горький, быть может, один из самых человечных писателей, несмотря на то (и даже вопреки тому), что не сентиментален и видит людей в их настоящих пропорциях».

Эта книга будет интересна скорее студентам-гуманитариям и учащимся средних учебных заведений.

«Горький и Нижний Новгород». Именно так называется путеводитель, выпущенный в издательстве «Деком» в 2017 году.

Авторы называют его первым подробным путеводителем по известным горьковским местам. Издание было выпущено к 150-летию со дня рождения великого писателя. В книге несколько разделов: в первом говорится о домах, где жил, бывал и работал Алексей Максимович. Во втором разделе речь идет о домах, где жили прототипы героев литературных произведений Горького. В третьем разделе говорится о музеях, связанных с именем писателя, улицах, названных в его честь, площадях, общественных зданиях, носящих его имя, памятниках.

В издании много качественных иллюстраций (рисунков, фотографий), а так же, как и в любом путеводителе, здесь есть подробные карты, с которыми могут путешествовать по горьковским местам, как сами нижегородцы, так и многочисленные туристы. Информация дана на трех языках: русском, английском и китайском.