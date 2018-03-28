Ещё
Правнуки Максима Горького приехали на празднование 150-летия писателя в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правнуки Максима Горького приехали на празднование 150-летия писателя в Нижний Новгород 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Правнуки Максима Горького приехали в среду в Нижний Новгород на мероприятия, посвященные 150-летнему юбилею писателя, утром они вместе с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным возложили цветы к памятнику на одноименной площади. Нижний Новгород для семьи Пешковых имеет особое значение, об этом рассказал правнук писателя Максим Пешков.
''От всего нашего пешковского клана громадную благодарность вам за то внимание, за ту любовь, которая здесь ощущается буквально на каждом квадратном метре этого города. Дело в том, что Нижний Новгород для нас, для нашей семьи, имеет особое значение не только потому, что здесь родился Алексей Максимович Пешков или Максим Горький, но и потому, что мы чувствуем это самое искреннее, теплое уважение, любовь, понимание этого великого человека. Я думаю, что ни в одном другом городе России такого отношения, такого искреннего, человеческого отношения к Горькому нет'', — сказал он.
На празднование юбилея писателя приехали трое правнуков Горького — Екатерина, Максим и Надежда Пешковы. В течение дня в Нижнем Новгороде пройдут торжественные мероприятия: международная научная конференция ''Горьковские чтения-2018'', второй международный литературный фестиваль имени Горького, выставки и спектакли.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) родился 28 марта в Нижнем Новгороде. В 1893 году писатель опубликовал несколько рассказов в нижегородских газетах «Волгарь» и «Волжский вестник». Псевдоним Максим Горький впервые появился в 1892 году в Тифлисе, в газете «Кавказ» под первым рассказом «Макар Чудра». Горький является автором таких произведений, как «Старуха Изергиль», «Фома Гордеев», «Мать», «Мещане», «На дне», «Васса Железнова», «Жизнь Клима Самгина» и др.
Ранее сообщалось, что ЮНЕСКО включила 150-летний юбилей писателя Максима Горького, который родился в Нижегородской губернии, в перечень значимых дат в 2018 году.
ТАСС: последние новости
В Великобритании открыт первый в мире памятник Дэвиду Боуи Роль НКО в пропаганде здорового образа жизни обсудят на форуме "Сообщество" в Астрахани Власти Подмосковья подготовят емкости для сбора фильтрата со свалки "Ядрово" к среде
 Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией108
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение