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В Ростове отметят 150-летний юбилей Максима Горького
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В Ростове отметят 150-летний юбилей Максима Горького 

Деловое сообщество 6 часов назад
Фото: nn.ru
В Ростове-на-Дону послезавтра, 28 марта, в 11 часов жителей и гостей города приглашают отметить 150-летний юбилей русского писателя Максима Горького. Для этого нужно прийти к его памятнику, который расположен на пересечении городской набережной и переулка Газетного.
Организатором мероприятия выступает центральная библиотечная система Ростова. В ходе праздника собравшихся ждет выступление краеведов и писателей, которые расскажут о ростовских страницах биографии Максима Горького, а также театрализованные номера и возложение цветов. Планируется, что в мероприятии примут участие артисты и музыканты.
Напомним, Максим Горький работал в ростовском порту грузчиком в 1891 году.
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