Юбилей Максима Горького отметят в клубе «Огонек» на Зеленоградской

Клуб «Огонек» района Ховрино приглашает всех желающих на мероприятие «Максим Горький 150 лет спустя: эстетический и жизненный контекст», посвященное юбилею со дня рождения писателя, прозаика и драматурга. Мероприятие состоится 28 марта. Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова

— В честь 150-летия со дня рождения Алексея Пешкова , более известного как Максим Горький, в фойе нашего клуба пройдет бесплатный показ документального фильма о писателе, — отметила Елизавета Говорова.

Напомним, клуб «Огонек» расположен по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Начало показа в 16.00. Вход свободный. (то)