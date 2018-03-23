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Юбилей Максима Горького отметят в клубе «Огонек» на Зеленоградской
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Юбилей Максима Горького отметят в клубе «Огонек» на Зеленоградской 

Управа района Ховрино города Москвы 23 марта 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Клуб «Огонек» района Ховрино приглашает всех желающих на мероприятие «Максим Горький 150 лет спустя: эстетический и жизненный контекст», посвященное юбилею со дня рождения писателя, прозаика и драматурга. Мероприятие состоится 28 марта. Об этом рассказала художественный руководитель учреждения культуры Елизавета Говорова.
— В честь 150-летия со дня рождения Алексея Пешкова, более известного как Максим Горький, в фойе нашего клуба пройдет бесплатный показ документального фильма о писателе, — отметила Елизавета Говорова.
Напомним, клуб «Огонек» расположен по адресу: ул. Зеленоградская, д. 33А. Начало показа в 16.00. Вход свободный. (то)
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