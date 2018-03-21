Любовь, ведущая в ГУЛАГ

У них было все: полные залы, рукоплещущая публика, успех в кино и на эстраде. Но в одночасье все это рухнуло. Как и почему оказывались в сталинских лагерях самые красивые и успешные актрисы 40-х?

1 апреля в 10.15 на телеканале «МИР» смотрите сериал «Жить сначала». Это история невинно осуждённой девушки, попавшей в жернова ГУЛАГа. Прототипом главной героини стала Римма Романова (Шахмагонова), которая попала в воркутинские лагеря в 1948 году по сфабрикованному обвинению.

Евгения Гаркуша-Ширшова

{} 08.03.1915 — 11.08.1948

Короткая жизнь этой яркой актрисы театра и кино была похожа на фейерверк. Правда, она успела очень немногое: поработать в нескольких театрах и сняться в двух художественных фильмах: «Пятый океан» и «Неуловимый Ян».

В 1941 году, будучи актрисой театра им. Моссовета , она познакомилась в Москве с наркомом морского флота Петром Ширшовым , знаменитым на всю страну «папанинцем»: он был гидробиологом и гидрографом первой советской дрейфующей станции «Северный полюс-1». У звездной пары завязался роман, и с этого момента актриса сопровождала Ширшова во всех его служебных командировках. К концу войны у них уже родилась маленькая дочь.

Однако благополучная жизнь этой красивой пары рухнула в одночасье. На одном из приемов молодую жену наркома увидел Лаврентий Берия и, отозвав ее в сторонку, сделал ей неприличное предложение. Самолюбивая актриса не сдержалась и ответила на это пощечиной. Прилюдная пощечина самому Берии стала для нее приговором!

Через короткое время ее вызвали в театр, и домой актриса уже не вернулась. Это было в июле 1946 года. Ее дочери Марине было всего полтора года. Муж повсюду искал ее несколько месяцев, пока ему не посоветовали «поискать ее на Лубянке». Неизвестно, что происходило с ней в те ужасные полгода. Ей не помог ни влиятельный муж, ни все его связи. С ходатайством за Евгению Гаркушу-Ширшову к Сталину обращался даже сам Папанин, переживавший за друга. По легенде, вождь ему ответил: «Пусть забудет. Найдем ему другую».

В ноябре 1947 года «за спекуляцию и подозрительные связи» Евгения Гаркуша была осуждена на 8 лет, которые она отбывала в лагере посёлка Омчак Магаданской области. Из Москвы было дано указание: предоставить ей там работу, связанную только с добычей золота. Это означало попросту «сгноить в рудниках», поскольку добыча золота в то время производилась методами, при которых ядовитые ртутные испарения быстро приводили к отравлению и гибели работавших в рудниках людей. Она работала на фабрике имени Берия Тенькинского горнопромышленного управления Дальстроя МВД . Там же, на фабрике и проживала.

В 1948-м ее мать добилась разрешения жить вместе со ссыльной дочерью на Колыме. Ей удалось даже получить право поселиться вместе с ней в однокомнатном отдельном домике под постоянной охраной. На Колыму в июле 1948 года к ним приезжала на каникулы даже младшая сестра Евгении — Светлана. Как выяснилось, приезжала попрощаться: уже через месяц, в августе 1948 года Евгения Гаркуша-Ширшова скончалась в поселке Омчак Магаданской области. Похоронена она была там же.

{} 3.03. 1914 — 15.05. 2002

Татьяна Окуневская — еще одна яркая актриса, которая была отправлена в лагеря из-за того, что понравилась Лаврентию Берии.

В кино она попала еще студенткой и почти случайно: когда ей было 17 лет, ассистент режиссера, сраженный красотой девушки, подошел к ней прямо на улице и пригласил сниматься в кино. Потом были пробы и эпизоды, пока великий кинорежиссер Михаил Ромм не пригласил Татьяну на студию «Мосфильм» сниматься в мопассановской «Пышке». По его же рекомендации Окуневская стала позже и актрисой Реалистического театра.

Белокурая голубоглазая красавица, она вызывала восхищение чуть ли ни всех мужчин Советского Союза! Она играла в театре и снималась в кино. С 1936 по 1947 год снялась в десяти фильмах, выступала с концертами на фронтах и в столичных концертных залах, чудно пела. В 1947 году она получила звание «Заслуженной артистки РСФСР».

Ее мужем был известный писатель, секретарь Союза писателей СССР Борис Горбатов . А страстным поклонником — маршал Броз Тито. Но ни тот, ни другой не смогли ее уберечь — Лаврентий Берия просто принудил ее к связи с ним!

Однако уже от второй встречи Окуневская наотрез отказалась, хотя ей и говорили прямо, что это большая честь для нее.

13 декабря 1948 года произошел ее арест. С этого момента вся прежняя жизнь актрисы закончилась и начался настоящий ад: допросы, издевательства, пытки и унижения. Затем ей предъявили обвинение по статье «шпионаж и антисоветская агитация». После этого был лагерь в Джезказгане. Потом опять повторилось все по кругу: Лубянка, Бутырка, Матросская Тишина, пересмотр дела и опять лагерь, на этот раз Каргопольский. Там ее ждала тяжелейшая работа на лесоповале. Позже Окуневская нашла в себе силы написать об этом времени целую книгу.

Даже смерть Сталина в 1953 году не привела к быстрому пересмотру ее дела. Она прошла через лагерь в Литве, тюрьму «Кресты», пересылку в Киров. Потом были лагерь в Коми, горьковская тюрьма… Когда-то красавица и жизнерадостная певунья, Татьяна Окуневская дошла до тяжелейшего состояния. Она чуть не умерла в тюрьме от болезни, находилась в предынфарктном состоянии, и в финале… снова оказалась в одиночке в одной из московских тюрем.

Только в 1954 году, пройдя через шесть лет кромешного ада, она была наконец освобождена и реабилитирована.

Невероятно сильная духом женщина, через какое-то время Татьяна Окуневская смогла вернуться в театр Ленинского комсомола, который был ее последним местом работы до ареста. Она снялась еще в двадцати кино— и телефильмах, много лет работала в театре, написала книгу и дожила до глубокой старости.

{} 14.10 1900 — 21.09.1973

Всенародно любимая певица, заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова была исполнительницей русских народных песен с необычайно мощным голосом и широким диапазоном. Пик ее популярности пришелся на 30-е и 40-е годы.

Знаменитая артистка прошла путь от девочки-сироты, певшей в храме, до одной из самых известных певиц в стране. Ходили слухи, что во времена Гражданской войны своими песнями в госпиталях она спасала солдатам жизни! А Семен Буденный отказывался посещать концерты, на которых не было Руслановой.

Она очень много ездила по разным городам с концертами, пластинки с ее песнями широко разошлись по всей стране. Среди визитных карточек ее творчества — песни «Валенки», «Окрасился месяц багрянцем», «Светит месяц», «Степь да степь кругом». Одной из первых она исполнила и знаменитую «Катюшу».

Лидия Русланова четыре раза была замужем. Ее последним мужем стал в 1942 году генерал Владимир Крюков , друг маршала Жукова. Именно из-за дружбы с маршалом Победы супруги Крюковы и были реперессированы в 1948 году. В конце 40-х годов репрессиям подверглись почти все семьи боевых друзей маршала, впавшего в немилость Сталину.

В сентябре 1948 года Лидия Русланова была арестована прямо на гастролях в Казани. А ее муж в этот же день взят под арест в их московской квартире. Артистке было предъявлено обвинение по статье 58 УК РСФСР (Антисоветская пропаганда). Её обвинили также в «грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах». Осуждена на 10 лет исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества. Она отбывала наказание в селе Изыкан Иркутской области. Там заключенные строили первую ветку БАМа Тайшет — Братск. Но Лидия Русланова была занята на другой работе: она строила Дом культуры в селе Изыкан, где потом и выступила на концерте в честь его открытия.

После Изыкана артистку перевели в Тайшет, в филиал ГУЛАГа — Озерлаг, где в те годы отбывало наказание множество столичных артистов. «Как на всесоюзный конкурс набрали» — ворчала лагерная охрана. Однако в Озерлаге она продемонстрировала строптивость и независимость. В результате на нее был написан новый донос, как на «антисоветчицу, вокруг которой группируются вражеские элементы из числа заключённых». И в марте 1950 года ее отправили в закрытую тюрьму города Владимира — знаменитый Владимирский централ, где она отбывала тюремное заключение до 1953 года.

Но и в этой тюрьме она демонстрировала крайне независимый нрав, петь тюремному начальству отказывалась, отчего неоднократно сидела в карцере. После карцера она перенесла несколько воспалений легких, едва не погубивших ее.

В апреле 1953 года, после смерти Сталина ее муж Владимир Крюков написал из лагеря, где отбывал наказание, заявление в ЦК КПСС с просьбой назначить комиссию по пересмотру их дела. В августе того же года Лидию Русланову и ее мужа освободили и полностью реабилитировали. Дочь Владимира Крюкова от первого брака вспоминала, что артистка очень страдала от перенесенного унижения и от того, что ее опозорили на всю страну. На сцену она возвращаться не хотела, тем более, что подорванный в тюрьме голос не шел ни в какое сравнение с ее прежним, сильным и глубоким.

Однако ее муж был тяжело болен, и чтобы заработать, Лидия Русланова все же снова стала петь. Свой первый концерт она дала уже через полтора месяца после возвращения из тюрьмы и убедилась, что публика ее не забыла: зал Чайковского, где она выступала, не мог вместить всех желающих услышать ее!

Она начала активную гастрольную жизнь, записала множество новых пластинок, получила квартиру, смогла вернуть часть конфискованного имущества, включая некоторые полотна знаменитых художников, которые она коллекционировала до ареста. Однако муж Владимир Крюков так и не оправился после лагаерей, он перенес подряд два инфаркта и скончался в 1959 году. Лидия Русланова прожила еще 14 лет, и практически до конца жизни, будучи уже пожилой женщиной, гастролировала по городам Советского Союза.

{} 21.12.1907 — 11.12.1981

Актриса Зоя Федорова, дочь рабочего, который в 1917 году горячо поддержал революцию и дослужился до начальника паспортной службы Кремля, в юности дважды чудом избежала тюрьмы. Первый раз она еще до начала своей актерской карьеры была обвинена в пособничестве иностранному шпиону. Но дело было закрыто, что было почти чудом по тем временам.

Затем, будучи уже успешной актрисой, она рисковала попасть в лагерь как дочь врага народа. Ее отец был арестован в 1938 году по статье 58 УК и приговорён к 10 годам лишения свободы.

Однако это почти не повлияло на ее карьеру: она много снималась и была невероятно популярной. За десять лет своей карьеры в кино она снялась в 22 картинах, в основном, в главных ролях. И даже была удостоена Сталинской премии за съёмки в фильмах «Музыкальная история» (1940) и «Фронтовые подруги» (1941). Ею был увлечен сам Лаврентий Берия!

Ей посоветовали обратиться к нему и в конце лета 1941 года ей удалось добиться освобождения отца из тюрьмы. Правда, сразу после этого последовали удар за ударом: через месяц после освобождения скончался отец, а затем погиб на фронте ее младций брат Иван.

Личная жизнь знаменитой актрисы тоже складывалась сложно: первый ее брак распался, а второй так и не состоялся: ее возлюбленный погиб — самолет его был сбит в воздушном бою.

Ключевым событием, перевернувшим всю ее жизнь, стало знакомство в январе 1945 года с заместителем главы морской секции американской военной миссии Джексоном Тэйтом. Они страстно полюбили друг друга. Эта любовь оказалась фатальной для актрисы. Еще бы, ведь американцы из союзников быстро превратились во врагов. Джексон Тэйт был выслан из Москвы и так и не узнал, что у него родилась дочь.

О судьбе бывшей возлюбленной он также ничего не знал. А через год ему сообщили, что она вышла замуж.

В действительности в декабре 1946 года Зоя Федорова была арестована в своей квартире на улице Горького. Целых полгода ее допрашивали и пытали на Лубянке, во внутренней тюрьме. Затем приговорили к 25 годам тюремного заключения, обвинив по 58-ой статье в шпионаже в пользу иностранных государств. Тот, кто был осужден по 58-ой статье, приравнивался в изменникам Родины. Обычно на таких людях просто ставили крест, поскольку их судьба была предрешена.

На фото: В начале 1990-х годов в помещении Всесоюзного киноцентра на Красной Пресне проходили вечера из цикла «Ностальгия», посвященные памяти известных деятелей кино. Первый вечер был посвящен Зое Федоровой. Он был подготовлен дочерью актрисы Викторией Федоровой (на снимке), прибывшей для этого из США. Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС /.

Все имущество актрисы было конфисковано, а сестры Александра и Мария вместе с детьми сосланы. Александра — на север Казахстана; а Мария — в Воркуту, где она позже скончалась. О судьбе своей маленькой дочери актриса ничего не знала. Она пыталась повеситься в камере, но ее вынули из петли.

Любимица публики, красавица Зоя Федорова отбывала наказание сначала в челябинской тюрьме, затем была переведена в закрытую тюрьму во Владимире. Тут она какое-то время делила камеру с певицей Лидией Руслановой. И именно Русланова помогла Зое Федоровой, когда тюремное заключение было позади, и в 1955 году она оказалась в Москве — одна, без средств к существованию и без работы, с подорванным здоровьем и полным непониманием того, как жить дальше.

Одно радовало: ее дочь Виктория была жива. Как оказалось, спасла ее сестра Александра: девочка считала родную тетю своей мамой, и только в 9-летнем возрасте узнала правду. Они встретились на вокзале в Москве, куда девочка приехала вместе с Александрой из Казахстана.

В 1959 году Зоя Фёдорова попыталась отыскать своего возлюбленного Джексона Тэйта. На розыски ушло больше 10 лет. В 1973 году он все же прислал письмо, в котором просил прощения, что стал причиной жизненной трагедии бывшей возлюбленной и ее дочери. Еще через два года Виктория уехала к отцу, и так и осталась жить в США. Зоя Федорова несколько раз ездила к дочери. В декабре 1981 года, перед очередным выездом в США она была застрелена в своей квартире в Москве. Преступление так и не было раскрыто.

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