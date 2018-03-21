Ещё
20 лет «РЖД-Партнеру»: Большой семинар завершится благотворительным аукционом
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 лет «РЖД-Партнеру»: Большой семинар завершится благотворительным аукционом 

РЖД-Партнер 8 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Благотворительный аукцион завершит Большой транспортный семинар «Грузовая панорама», который 30 марта проведет журнал «РЖД-Партнер». В честь 20-летнего юбилея издания партнеры и сотрудники редакции выставят на торги сделанные своими руками художественные изделия, а вырученные с аукциона средства будут направлены на благотворительность.
Аукцион станет одним из ключевых мероприятий вечернего приема. С молотка уйдут книги, картины, художественные инсталляции и декоративно-прикладные изделия — большая часть лотов существует в единственном экземпляре. Всего для участия в аукционе собрано 20 наименований.
Полный список аукционных лотов с описанием можно будет увидеть на сайте «РЖД-Партнер.ру» в специальном проекте «Большой транспортный семинар „Грузовая панорама“.
Все вырученные средства будут направлены ветеранам железнодорожного транспорта, в частности бывшим сотрудникам эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой (ТЧ-21 Волховстрой) Октябрьской железной дороги; локомотивного депо Москва-Сортировочная (ТЧ-6 Москва-Сортировочная) Московской железной дороги; и эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское (ТЧЭ-3 Волгоград-Пассажирское) Приволжской железной дороги.
Партнерами акции являются Совет ветеранов железнодорожного транспорта ОАО „РЖД“ и благотворительный фонд „Почет“.
Большой транспортный семинар „Грузовая панорама“ (Москва), который приурочен к 20-летнему юбилею журнала „РЖД-Партнер“ станет одним из значимых мероприятий, открывающих деловой сезон 2018 года. Семинар пройдет при участии органов государственной власти, представителей ОАО „РЖД“, общественных организаций, отраслевых экспертов, а также российских промышленных и транспортных предприятий в ключевых секторах экономики.
РЖД-Партнер: последние новости
ОАО «РЖД» отремонтирует здание и платформу железнодорожного вокзала в Сыктывкаре Первый частный трамвай "Чижик" в Петербурге начнет возить пассажиров к 7 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов7
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение