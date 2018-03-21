20 лет «РЖД-Партнеру»: Большой семинар завершится благотворительным аукционом

Благотворительный аукцион завершит Большой транспортный семинар «Грузовая панорама», который 30 марта проведет журнал «РЖД-Партнер». В честь 20-летнего юбилея издания партнеры и сотрудники редакции выставят на торги сделанные своими руками художественные изделия, а вырученные с аукциона средства будут направлены на благотворительность.

Аукцион станет одним из ключевых мероприятий вечернего приема. С молотка уйдут книги, картины, художественные инсталляции и декоративно-прикладные изделия — большая часть лотов существует в единственном экземпляре. Всего для участия в аукционе собрано 20 наименований.

Полный список аукционных лотов с описанием можно будет увидеть на сайте «РЖД-Партнер.ру» в специальном проекте «Большой транспортный семинар „Грузовая панорама“.

Все вырученные средства будут направлены ветеранам железнодорожного транспорта, в частности бывшим сотрудникам эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой (ТЧ-21 Волховстрой) Октябрьской железной дороги; локомотивного депо Москва-Сортировочная (ТЧ-6 Москва-Сортировочная) Московской железной дороги; и эксплуатационного локомотивного депо Волгоград-Пассажирское (ТЧЭ-3 Волгоград-Пассажирское) Приволжской железной дороги.

Партнерами акции являются Совет ветеранов железнодорожного транспорта ОАО „РЖД“ и благотворительный фонд „Почет“.

Большой транспортный семинар „Грузовая панорама“ (Москва), который приурочен к 20-летнему юбилею журнала „РЖД-Партнер“ станет одним из значимых мероприятий, открывающих деловой сезон 2018 года. Семинар пройдет при участии органов государственной власти, представителей ОАО „РЖД“, общественных организаций, отраслевых экспертов, а также российских промышленных и транспортных предприятий в ключевых секторах экономики.