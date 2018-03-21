С. Безруков записал аудиокнигу «Денискины рассказы» для детей с нарушениями зрения

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лиана Хусаинова.

«Вышла в свет аудиокнига Виктора Драгунского «Денискины рассказы» в прочтении Сергея Безрукова. Аудиокнига создана в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», проект реализован совместно с кинокомпанией Сергея Безрукова», — сказала Л. Хусаинова.

Она уточнила, что на аудиодиски было записано 16 рассказов: «Чики-брык», «Где это видано, где это слыхано», «Он живой и светится», «Главные реки», «Если бы я был взрослым», «Слава Ивана Козловского», «Девочка на шаре», «Двадцать лет под кроватью», «Расскажите мне про Сингапур», «Что я люблю», «Что я не люблю», «Друг детства», «Пожар во флигеле, или подвиг во льдах», «Арбузный переулок», «Тиха украинская ночь», «Надо иметь чувство юмора». Музыкальное сопровождение рассказов для аудиокниги создано композитором Тимуром Эзугбая.

Л. Хусаинова также пояснила, что диски с аудиокнигой в качестве подарков будут отправлены в специализированные школы-интернаты для слепых и слабовидящих детей в рамках программы «Особый взгляд», направленной на поддержку офтальмологических инноваций и социокультурной адаптации людей с нарушениями зрения.

«Денискины рассказы» В. Драгунского знакомы с детства, я ими зачитывался. И вот сейчас с большим удовольствием перечитал бы и записал их. Вроде бы и рассказы про советское время, но они не устарели! Они такие настоящие, с понятной детям философией, без всякого назидания, нравоучений. Настоящие детские рассказы, когда через мальчика Дениску, его восприятие мира, мы начинаем многое понимать об этой жизни. Через Дениску мы понимаем о настоящей дружбе, о любви, о счастье. Даже школьные шалости, которые описаны в этих рассказах, ты вспоминаешь, что тоже через все это проходил. Не знаю, как все это будет воспринято новым поколением, но мне кажется, это рассказы, которые никогда не устареют, останутся живыми навсегда, — в них столько вложено души, любви. Поэтому я с большим удовольствием перечитал их и очень хочу, чтобы их услышало новое поколение детей. Своим детям, конечно же, обязательно рекомендую для прочтения», — отметил С. Безруков.