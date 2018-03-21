Британец, купивший VIP-билет в кино, застрял под креслом и умер

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости . Житель британского Бирмингема, купивший билет в кино на VIP-место, застрял под креслом и через некоторое время умер в результате сердечного приступа, сообщает газета Daily Star

Как пишет издание, в конце сеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла. Мужчину удалось вызволить только после того, как подножка была сломана.

Пострадавшего госпитализировали с сердечным приступом, вызванным сильной паникой. Врачи смогли снова «запустить» сердце британца, однако спустя неделю мужчина скончался в больнице.

Власти начали расследование инцидента.