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Британец, купивший VIP-билет в кино, застрял под креслом и умер
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Британец, купивший VIP-билет в кино, застрял под креслом и умер 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Житель британского Бирмингема, купивший билет в кино на VIP-место, застрял под креслом и через некоторое время умер в результате сердечного приступа, сообщает газета Daily Star.
Как пишет издание, в конце сеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла. Мужчину удалось вызволить только после того, как подножка была сломана.
Пострадавшего госпитализировали с сердечным приступом, вызванным сильной паникой. Врачи смогли снова «запустить» сердце британца, однако спустя неделю мужчина скончался в больнице.
Власти начали расследование инцидента.
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