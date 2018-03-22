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В Барнауле намерены отремонтировать детскую больницу, где нашли клопов
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В Барнауле намерены отремонтировать детскую больницу, где нашли клопов 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Минздрав Алтайского края сообщил о предстоящем капремонте детского инфекционного отделения горбольницы №12, пациенты которого пожаловались на ужасные условия пребывания.
Напомним, родители детей сообщили общественной организации «Гражданский патруль» о плесени и клопах в палатах, ужасном состоянии санузлов, холоде в помещениях.
Как информирует региональное ведомство, объект вошел в адресную инвестиционную программу на 2018 год. На ремонт планируется потратить 35 миллионов рублей. Будет произведена внутренняя отделка помещений, замена окон, дверей, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, капремонт системы отопления, канализации и водоснабжения, замена электросетей и т.д.
Проектно-сметную документацию планируется отдать на проверку в Госинспекцию в ближайшее время. Затем начнут искать подрядчика. Минздрав заверяет, что ремонт завершат к концу 2018 года.
АиФ — Алтай: последние новости
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