В Барнауле намерены отремонтировать детскую больницу, где нашли клопов

Минздрав Алтайского края сообщил о предстоящем капремонте детского инфекционного отделения горбольницы №12, пациенты которого пожаловались на ужасные условия пребывания.

Напомним, родители детей сообщили общественной организации «Гражданский патруль» о плесени и клопах в палатах, ужасном состоянии санузлов, холоде в помещениях.

Как информирует региональное ведомство, объект вошел в адресную инвестиционную программу на 2018 год. На ремонт планируется потратить 35 миллионов рублей. Будет произведена внутренняя отделка помещений, замена окон, дверей, монтаж приточно-вытяжной вентиляции, капремонт системы отопления, канализации и водоснабжения, замена электросетей и т.д.

Проектно-сметную документацию планируется отдать на проверку в Госинспекцию в ближайшее время. Затем начнут искать подрядчика. Минздрав заверяет, что ремонт завершат к концу 2018 года.