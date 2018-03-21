Бюджетные места появились в секциях Центра «Ростки» на Воротынской

Бюджетные места для занятий в нескольких детских секциях и студиях появились в В МБУ ЦТД «Ростки» на Воротынской улице.

Свободные места есть в спортивной секции «Спортивное ориентирование и основы туризма», клубе занимательной науки «Интересное рядом», спортивной секции «Единоборства», мастерской батика «Задумка».

— Главное условие для предоставления бюджетного места в учреждении — наличие регистрации ребенка по месту проживания в районе Куркино, далее места распределяются на основании постановления администрации муниципального образования Куркино от 18.08.2017 № 88, — пояснили в «Ростках».

Для получения бесплатного места в студии или секции МБУ ЦТД «Ростки» необходимо подойти по адресу: ул. Воротынская, 10 (отдельный вход со стороны дороги) в часы работы учреждения и подать заявление с приложением необходимых документов. Дополнительную информацию можно получить по телефону (499) 401 79 51. (ск)