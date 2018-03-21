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Праздник в честь небесного покровителя Ирландии прошел в Куркине
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Праздник в честь небесного покровителя Ирландии прошел в Куркине 

Управа района Куркино 6 часов назад
Фото: Управа района Куркино
В студии ирландских танцоров района Куркино танцоров весело отпраздновала День святого Патрика, который считается небесным покровителем Ирландии.
— Соло и групповые танцы, мультфильмы, рукоделие и угощение организовали преподаватели и родители детям от 3 до 19 лет, — рассказали в Центре творчества и досуга «Ростки».
День святого Патрика (ирл. Lá ’le Pádraig или Lá Fhéile Pádraig) — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта. Он был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается. (ск)
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