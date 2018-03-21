Праздник в честь небесного покровителя Ирландии прошел в Куркине

В студии ирландских танцоров района Куркино танцоров весело отпраздновала День святого Патрика, который считается небесным покровителем Ирландии.

— Соло и групповые танцы, мультфильмы, рукоделие и угощение организовали преподаватели и родители детям от 3 до 19 лет, — рассказали в Центре творчества и досуга «Ростки».

День святого Патрика (ирл. Lá ’le Pádraig или Lá Fhéile Pádraig) — культурный и религиозный праздник, который отмечается ежегодно 17 марта. Он был провозглашен христианским праздником в начале XVII века и отмечается. (ск)