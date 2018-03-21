Как тусовался Ярошук: 5 вех в развлекательной жизни Калининграда, связанных с покидающим свой пост мэром

Мэр и «Вагонка»

«Есть пара песен, которые мне понравились», — говорил Ярошук после посещения концерта группы «Грибы» на «Вагонке». Самый западный клуб страны, пожалуй, может похвастаться наибольшей любовью мэра. Александра Георгиевича видели не только на выступлениях украинских хип-хаус коллективов, но и на вечеринках-трибьютах Depeche Mode , выступлениях Евгения Гришковца и, разумеется, днях рождения «Вагонки». На последнем из них мэр даже вручил своему другу, директору «Вагонки» Андрею Левченко медаль.

Цитата: «На сцене неожиданно возникает мэр города Александр Ярошук в черной худи. „Привет, молодежь!“, — обращается он к залу, немного рассказывает собравшимся о значимости „Вагонки“ и вручает Левченко с Борозной пиджаки с прикрепленными на них знаками отличия. За этим следует множество объятий, но едва ли они способны кого-либо смутить: в большом зале, в малом, у баров, в холле и на лестнице этим вечером — сплошные объятья нон-стоп».

(«Твой Бро» о 40-м Дне рождения «Вагонки»)

Мэр и фестиваль «Калининград Сити Джаз», Самые маленькие наши читатели не помнят, но когда-то главный фестиваль калининградского лета носил совсем другое название — «Дон Ченто Джаз» и проходил под практически под полным патронажем ресторанной империи Владимира Кацмана . Позже фестиваль провёл ребрендинг, сменив логотип и название, новым именем стало привычное нам уже «Калининград Сити Джаз». Со столь же любимым мэром клубом «Вагонка» фестиваль связывает фигура генерального продюсера Андрея Левченко. Главными спонсорами мероприятия после переименования стали городская и областная администрации. Судя по всему, теперь фестиваль будет обходиться без горячего приветствия Ярошука и зажигательных танцев за кулисами. Цитата: «Джаз объединяет всех, вне зависимости от достатка, статуса и национальности. Джаз — это честная музыка. В ней нет фальши и возможности спрятаться за фонограмму, это простор для творчества и импровизации. Благодаря фестивалю „Калининград Сити Джаз“ наш город был и остается столицей джаза». (Речь мэра на фестивале «Калининград Сити Джаз» в 2015-м году),

Мэр и клуб «Калининград Сити Джаз»

Продолжение и развитие джазовой сверхидеи Владимира Кацмана — клуб в подвале паба «Лондон», довольно интеллигентное и популярное место, куда регулярно заглядывал мэр Калининграда. Он появлялся здесь и на афтепати одноименного фестиваля, и на некоторых концертах. Однако главной вехой, мемом и ярчайшим эпизодом, связывающим Александра Ярошука и клуб «Калининград Сити Джаз» становится видео, записанное на концертной площадке к 55-му дню рождения владельца клуба. В нём группа «55 оттенков Кацмана», среди участников которой сам Ярошук, его тогдашний заместитель Мельников, продюсер Андрей Левченко и другие, поют свою версию «Мой друг лучше всех играет блюз» группы «Машина Времени». Ярошук в образе Слэша из Guns’n’Roses в косухе, с черными кудрями и шляпе играет на гитаре.

Цитата: «Мэр Гамбурга — гей, поэтому там гей-парады проходят. У нас мэр — гетеросексуал, причем, не одна девушка в нашем городе может это подтвердить. Совет только один: надо его тащить к нам, велосипедистам. Он как-то сказал, что у него болит пятая точка, когда он долго ездит на велосипеде — так я ему подарил специальные бриджи с прокладкой».

(Владимир Кацман на Дне колеса в 2017 году)

Мэр и фестиваль «Короче»

Можно сказать точно — на фестиваль короткометражного кино глава города ходил вовсе не потому, что хотел проконтролировать расходование спонсорских средств: у «Короче» было федеральное финансирование, и городской бюджет к главному калининградскому кинособытию не был причастен. Тем не менее, Ярошука видели на всех фестивалях. Он охотно позировал, ходил по красной дорожке, фотографировался с Бондарчуком и другими звёздами, ходил на афтепати в «Зарю» и на вечеринку-закрытие в отеле «Шлосс». Это немудрено: мэр следил за новинками кино. Про скандальную «Матильду», например, говорил, что её надо посмотреть и сделать вывод. А про «Викинга» — что у него осталось двоякое чувство: «Потому что я очень хорошо знаю историю того периода и конкретно Владимира».

Цитата: «Фестиваль „Короче“ дает возможность молодым режиссерам проявить себя: ведь практически каждый кинематографист начинает именно с короткометражных картин. Я очень рад, что фестивалю уютно у нас в Калининграде».