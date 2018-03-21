Нижегородский тележурналист выпустил фильм о депутате Олеге Сорокине

Пресс-показ состоялся 21 марта в Москве.

Напомним, Олега Сорокина задержали утром 19 декабря 2017 года, позже ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд арестовал его. За преступление, в совершении которого его подозревают, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.

«Этим фильмом я протестую против того беспредела, который творится сейчас в информационном пространстве и от которого каждый из нас страдает, — сказал автор фильма Александр Демин . — Я говорю о праве каждого из нас на ответ. Вопреки закону о СМИ, некоторые журналисты ведут себя как тролли, которые могут сказать все, что угодно, и не будут отвечать за это».

«Главное здесь — отнять бизнес и собственность, — заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, бывший мэр Нижнего Новгорода (в 1999-2003 годах) Юрий Лебедев . — Не удивлюсь, если в ближайшее время в Нижний Новгород придут застройщики из других регионов».

По словам нижегородского журналиста и ведущего известного телеграмм-канала Андрея Вовка, он также видит за этим делом прямую конкуренцию в бизнесе.