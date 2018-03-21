Для пенсионеров из Молжаниновского провели уроки дыхательной гимнастики и скандинавской ходьбы

Мастер-класс по дыхательной гимнастике состоялся в помещении управы Молжаниновского района в минувший вторник, 20 марта. Провел его профессиональный инструктор по фитнесу, представитель филиала «Войковский» ТЦСО «Тимирязевский».

— Правильно дышать — очень важный навык. Это позволяет корректировать состояние здоровья и настроение, поскольку кислород начинает эффективнее поступать к каждой клеточке нашего тела. Благодаря дыхательной гимнастике можно заметно улучшить процесс функционирования почти каждого человеческого органа, — рассказал представитель организатора.

Кстати, в тот же день там же состоялось занятие по скандинавской ходьбе, также предназначенное для старшего поколения. (ак)