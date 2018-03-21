«МодеМ»: проект вокалиста группы «Слот» впервые выступил в Краснодаре

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. К сожалению, процесс восхождения — история крайне болезненная. Тем более — для человека, чье имя остается ориентиром для множества коллег и рядовых почитателей жанра альтернативной музыки. Решение Игоря «Кэша» Лобанова пройти не самый простой путь заново — в любом случае, требует уважения. Увы, «МодеМ» пока не в силах пробить стены радиоэфиров и внедриться в жесткую ротацию форматных станций. Судьба «Слота» (нахождение на верхних строчках «Чартовой дюжины»), выведенному из комы проекту на данный момент не грозит. Тем похвальнее стремление парней стать постоянными участниками хит-парадов. Жажда самореализации помогает «Кэшу» и компании искать все новые и новые способы обойти непонимание программных директоров.

Игорь «Кэш» Лобанов: Для начала хочу напомнить, что «МодеМ» был образован раньше «Слота». Банда, с которой я выступал 17-го числа в Краснодаре, находилась в состоянии клинической смерти около пятнадцати лет. Полтора года назад был выпущен первый альбом команды, скоро выйдет еще одна «пластинка». Так что верим в лучшее. Например, мы записали сингл «В руках автомат» специально для «Нашего Радио». К несчастью, трек отвергнут «большими боссами».

Впрочем, упомянутое выше творение отнюдь не типично для московского трио (во всяком случае, в минувший уик-энд ребята вышли на сцену в таком количестве). Как и прежде, «Кэш» прибегает к мероприятиям по совместному существованию стилей. Хип-хоп без слишком серьезных казусов стыкуется с привычными рокерским «саундом». Синтезированные мелодии, чем-то напоминающие небезызвестный голландский дуэт («2 Unlimited») без всякого конфликта соседствует с яростным драйвом ритм-секции. Аудиоповествование о предательстве и потребительском образе жизни («Бизнес»), кавер-версии хитов «Токio» («Кто я без тебя») и экскурс к флагманам вселенского масштаба («Depech Mode»), разбавленный потрясающими подпевками бас-гитариста, вновь подняли вопрос о несправедливости участи нового-старого детища Игоря Лобанова — в виде информационного вакуума.

Игорь «Кэш» Лобанов: В свое время мне высказали, что «Модем» — группа для девочек подростков. Согласитесь, формулировка для отказа более чем туманная. Возможно, в ранних произведениях аналогичные сюжеты присутствовали. Сейчас — вряд ли. Тут дело в чем-то другом. Может быть, в связях. Вспомните главных омских «чтецов»^ не имея никакого отношения к року, они находятся именно в такой «тусовке».

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Действительно, репертуар столичных гостей мало напоминал страдания юных особ. «Баржа», «Слоны» и даже позаимствованное у более известного «брэнда» сочинение («Страх, боль и слезы») не выдавали протестом против несправедливости взрослого мира. А уж к пророческому (даже догматическому) продукту «Распутин» не очень лестное клише категорически не подходит.

Игорь «Кэш» Лобанов: Песня «Распутин» — не манифест. Просто хотелось показать бытие элиты. Нет, тут никакого призыва. Если можно отыскать бунтарские настроения, то только в отношении самого бунта. Мы не собирались пиариться за счет модных политических тенденций. Несмотря на все ранее сказанное, большинство информационных порталов отказались выкладывать, на их взгляд, провокационное видео.

Субботнее выступление завершилось потенциальным шлягером «Гранатовый сок». Проникновенный текст, пропитанный тревогами и сомнениями, вырисовывал силуэт художника — разбитого, измученного, но лелеющего надежду на признание и на долгожданную Love Story.

Игорь «Кэш» Лобанов: Песни не пишутся на потребу. Их «сценарий» не возникает заранее. Да, вне всякого сомнения, всегда хотелось пребывать на гребне волны, сохраняя злободневность. Но умысла здесь ровно столько же, сколько и вдохновения. Готовы ли какие-то музыкальные «вещи» окультурить население? Однозначно (и «МодеМа») в том числе)! Даже если наши «пьесы» попадут в эфир «тюремной радиоточки» — есть шанс, что люди предпочтут не представителей «городского романса».