Закладки для книг с изображением литературных героев смастерили юные гости в библиотеке на улице Лавочкина

В пятницу, 16 марта, в детской библиотеке № 45 на улице Лавочкина прошла литературная встреча «В стране веселого детства», приуроченная к 105-летию со дня рождения детского писателя Сергея Михалкова — Ребята отправились в веселое путешествие по книгам русского писателя, поучаствовали в конкурсах и викторинах, отгадали загадки, а в завершении мероприятия смастерили закладки для книг с изображением литературных героев, — рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова. Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (то)