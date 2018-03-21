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Закладки для книг с изображением литературных героев смастерили юные гости в библиотеке на улице Лавочкина
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Закладки для книг с изображением литературных героев смастерили юные гости в библиотеке на улице Лавочкина 

Управа района Головинский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В пятницу, 16 марта, в детской библиотеке № 45 на улице Лавочкина прошла литературная встреча «В стране веселого детства», приуроченная к 105-летию со дня рождения детского писателя Сергея Михалкова.
— Ребята отправились в веселое путешествие по книгам русского писателя, поучаствовали в конкурсах и викторинах, отгадали загадки, а в завершении мероприятия смастерили закладки для книг с изображением литературных героев, — рассказала заведующая учреждением Елена Чичканова.
Напомним, детская библиотека № 45 находится по адресу улица Лавочкина, дом 16, корпус 2. (то)
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