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В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи русских поэтов
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В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи русских поэтов 

Управа Рязанского района 6 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
Поэтическая встреча участников клуба «Нескучный возраст» состоялась в библиотеке № 106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Гости ознакомились с книжной выставкой «Поэзия — музыка души», на которой были представлены сборники авторов разных эпох — от античности до современности. Ведущая рассказала об истории возникновения Всемирного дня поэзии, о разнообразии стихотворных жанров. Состоялась беседа о жизни и творчестве замечательного поэта Николая Заболоцкого. В заключение участники клуба насладились стихами Заболоцкого, Пастернака, Рубцова и Самойлова, — сказала Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека № 106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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