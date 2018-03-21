В библиотеке на Зарайской вспомнили стихи русских поэтов

Поэтическая встреча участников клуба «Нескучный возраст» состоялась в библиотеке № 106, которая расположена на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Гости ознакомились с книжной выставкой «Поэзия — музыка души», на которой были представлены сборники авторов разных эпох — от античности до современности. Ведущая рассказала об истории возникновения Всемирного дня поэзии, о разнообразии стихотворных жанров. Состоялась беседа о жизни и творчестве замечательного поэта Николая Заболоцкого . В заключение участники клуба насладились стихами Заболоцкого, Пастернака, Рубцова и Самойлова, — сказала Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека № 106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)