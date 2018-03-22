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Москвичей приглашают в музей Александра Скрябина на творческий мастер-класс
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Москвичей приглашают в музей Александра Скрябина на творческий мастер-класс 

Управа района Арбат города Москвы 21 минуту назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники музея имени Александра Скрябина организуют 25 марта открытый урок по музыке.
Мастер-класс проведет пианист, народный артист Республики Татарстан Рэм Урасин.
— В этот день музыкант проведет занятие с группой учеников, во время которого прозвучат композиции Роберта Шумана, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Рэм Урасин расскажет о тонкостях исполнения этих композиций, даст полезные советы, — проинформировал сотрудник пресс-службы культурного учреждения Антон Жеребнов.
Он отметил, что известный музыкант пообщается с пришедшими и ответит на из вопросы.
Мероприятие приурочено к празднованию столетия «Дома Гоголя». Вход на мастер-класс свободный. Начало в 14:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
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