Москвичей приглашают в музей Александра Скрябина на творческий мастер-класс

Сотрудники музея имени Александра Скрябина организуют 25 марта открытый урок по музыке.

Мастер-класс проведет пианист, народный артист Республики Татарстан Рэм Урасин.

— В этот день музыкант проведет занятие с группой учеников, во время которого прозвучат композиции Роберта Шумана Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Рэм Урасин расскажет о тонкостях исполнения этих композиций, даст полезные советы, — проинформировал сотрудник пресс-службы культурного учреждения Антон Жеребнов.

Он отметил, что известный музыкант пообщается с пришедшими и ответит на из вопросы.

Мероприятие приурочено к празднованию столетия «Дома Гоголя». Вход на мастер-класс свободный. Начало в 14:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.