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Гарри Поттер и суровая российская реальность: как любимые киногерои смотрелись бы в России
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Гарри Поттер и суровая российская реальность: как любимые киногерои смотрелись бы в России 

Bigpicture.ru 6 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Участники сообщества 2D Among Us добавляют в российские пейзажи героев западных фильмов, сериалов, игр и комиксов. В 2015 году создатели паблика так объясняли, в чем его привлекательность: «Любимые персонажи оживают, сталкиваясь с суровыми жизненными трудностями». Одним из девизов 2D Among Us была фраза «Реальность — для грустных».
Герой фильма «Один дома» вместо большого дома оказывается на обычной российской кухне, грустный Альф в костюме едет в пустой вечерней электричке, а дети с Гриффиндора и Слизерина соревнуются в квиддиче на грязной футбольной площадке. Мы уже рассказывали о предыдущих подобных работах 2D Among Us и об их представлении, как выглядела бы игра Pokemon Go на постсоветском пространстве, а теперь представляем новые шедевры участников сообщества.
Сообщество основал Валерий Переулкин, и сначала проектом занимался только он с парой знакомых:
«У нас был энтузиазм, который хлестал, поэтому делали мы довольно много картинок в день. Затем пришли другие люди — те, кто хочет вставить своего любимого персонажа в привычные реалии, некоторые из них втягивались в процесс, другие уходили, однако назвать конкретных людей очень трудно. Наверно, десяток человек, не меньше».
Создатель 2D Among Us в интервью TJ  Сейчас коллажи предлагают разные люди, их имена видны в записях сообщества.
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
«Один дома».
«Трое из Простоквашино».
Со временем форматов стало больше: например, авторы сталкивают вместе персонажей из разных киновселенных — советских и современных западных.
«Шрек» и «Кавказская пленница».
«Безумный Макс» и «Белое солнце пустыни».
«Мы любим те посты, что заставляют видеть прекрасное в окружении — например, слияние неба с картин Ван Гога и архитектуры Петербурга. Умение видеть в повседневном что-то фантастическое — важное качество, особенно сегодня».
«Росомаха».
«Друзья».
«Терминатор».
«Властелин колец».
«Клиника».
«Игра престолов».
«Оно».
«Шрек».
«Властелин колец».
«Чебурашка и Крокодил Гена».
«Бэтмен против Супермена».
«Годзилла».
«Сезон охоты».
«Альф».
«Гарри Поттер и Тайная комната».
«У нас много направлений и идей: от выхода в реальный мир из интернета до каких-то более крупных работ. Нам кажется, что контент должен быть очень проработанным, таким, который трогает зрителя, меняет его поведение и оставляет свой отпечаток. Возможно, в будущем мы сделаем что-то более впечатляющее и самодостаточное».
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