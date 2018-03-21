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Первая партия из 48 тысяч вакцин от клещевого энцефалита поступила на Вологодчину
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Первая партия из 48 тысяч вакцин от клещевого энцефалита поступила на Вологодчину 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Дозы уже распределены по медицинским организациям области. Вторая партия ожидается в апреле. Всего в этом году планируется закупить более 95 тысяч вакцин от клещевого энцефалита. Это на 27 тысяч доз больше, чем годом ранее.
47,8 миллиона рублей из областного бюджета выделено на закупку 95,6 тысячи вакцин. 29,5 тысячи из них будут направлены в Вологду.
Бесплатная вакцинация и ревакцинация пройдет среди детей от 4 лет и государственных и муниципальных служащих, работа которых связана с пребыванием на природе. Напомним, вакцинация от клещевого энцефалита — троекратна. После первой прививки следует повторная — спустя месяц. Ревакцинация проводится через год.
Начало сезона активности клещей в текущем году ожидается в апреле. Отметим, профилактические работы в областной столице начнутся в середине второго весеннего месяца. 700 кв. метров гектаров обработают специальным раствором.
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