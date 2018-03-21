Более 400 музыкантов приедут на международный конкурс «Музыкальный Владивосток»

Он стартует 1 апреля.

В начале апреля Владивосток примет участников и гостей X международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток-2018», сообщает пресс-служба Дальневосточного государственного института искусств.

Конкурс, который проводится в этом году, уникален: он окружен сразу несколькими юбилейными датами. В прошедшем году отметил свое 55-летие Дальневосточный государственный институт искусств; «Музыкальному Владивостоку» уже 50 лет, и из них 20 лет он существует в статусе международного; и, наконец, он проводится в год 80-летия Приморского края.

Во Владивосток приедут музыканты всех исполнительских специальностей из разных уголков Приморского края, России и из Китая, Японии, Монголии. В этом конкурсе примут участие около 400 человек, что значительно больше, чем было в предыдущие годы. Впервые пройдут конкурсные прослушивания в номинации «Национальные инструменты», в которой примут участие музыканты из России и Китая. Китай представят исполнители на традиционных китайских инструментах пипа и гучжэн, а со стороны России выступят два ансамбля из Владивостока: ансамбль ложечников ДМШ ПККИ и ансамбль «Озорники» ДШИ №3.

Международный конкурс молодых музыкантов-исполнителей проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств один раз в два года. Это единственный подобный конкурс в Дальневосточном регионе, который проходит регулярно с 1968 года. Вначале он проводился как смотр-конкурс музыкальных училищ Дальневосточной зоны. С 1999 года конкурс приобрел статус международного и проводится по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, сольное пение, хоровое дирижирование. В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, проводится видеоконкурс ансамблей и оркестров.

В 2018 году в конкурсное жюри войдут Полянский Олег Олегович (фортепиано), лауреат международного конкурса им. Чайковского (1998) и международных конкурсов в Японии, Канаде, США, Франции, Италии, Кальман Феликс Гинелевич (струнные инструменты), заслуженный артист РФ, профессор, декан музыкального факультета, заведующий кафедрой струнных инструментов ДВГИИ, Мальченко Владимир Афанасьевич (академический вокал), народный артист РФ, профессор кафедры сольного пения РАМ им. Гнесиных, Имасе Ясуо / Imase Yasuo (Япония) (духовые и ударные инструменты), профессор Токийской консерватории, Вэн Хунюй / Wang Hongyu (Китай) (народные клавишные инструменты), профессор, декан музыкального факультета Харбинского педагогического университета, Марчаковский Александр Иванович (народные струнные инструменты), заслуженный артист РФ, Шао Дань / Shao Dan (Китай) (национальные инструменты), преподаватель Харбинского педагогического университета, Торбеев Антон Юрьевич (хоровое дирижирование), дирижёр Приморской сцены Мариинского театра.

В программе проекта — конкурсные прослушивания, мастер-классы, творческие встречи, «круглые столы», гала-концерт лауреатов конкурса.

20 апреля в Приморской краевой филармонии в рамках XXVII фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна» состоится концерт лауреатов конкурса «Музыкальный Владивосток».

Открытие конкурса состоится 1 апреля в 17:00 в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Петра Великого, 3а). Вся информация — на сайте.