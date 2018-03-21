В Музее Победы стартовал Всероссийский конкурс «Поэзия Победы»

В Международный день поэзии, который отмечается сегодня, 21 марта, в Музее Победы стартовал Всероссийский конкурс «Поэзия Победы» — проверить свои силы в состязании рифм и стихотворных размеров могут учащиеся школ и молодые россияне в возрасте до 25 лет.

Председателем жюри стал известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почётный член Российской академии художеств Андрей Дмитриевич Дементьев

Конкурс, приуроченный к празднованию 73-летней годовщины Великой Победы, будет проходить по трем номинациям — для школьников средней и старшей школы от 11 до 13 и от 14 до 17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет.

«Великая Отечественная война принесла нашей стране Победу, но еще она уникальным образом принесла нам настоящие шедевры — в литературе, поэзии, музыке. Военная поэзия занимает здесь особое место, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник . — В годы войны, как на самом фронте, так и в тылу писали написано множество стихов о солдатском подвиге, о потере любимых, о Победе. Они сразу проникали в народную душу и останутся с нами навсегда. Каждое новое поколение обращается в своем творчестве к теме войны и неизменно привносит в нее что-то свое, особый взгляд и понимание».

«Объявляя конкурс «Поэзия Победы», я уверен, что и сегодняшним молодым людям есть что сказать о Великой войне и Победе, и они смогут в полной мере раскрыть свой поэтический дар. Мы же, со своей стороны, сделаем все, чтобы лучшие произведения нашли благодарного читателя», — подчеркнул он.

Для участия необходимо до 22 апреля 2018 года включительно отправить заявку на электронную почту konkurs@cmvov.ru с пометкой «Поэзия Победы». Конкурсные работы предоставляются в формате Word, размер шрифта — 14, объем не более двух страниц.

Итоги конкурса станут известны 9 мая. Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах Музея Победы в социальных сетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста или экскурсии в Музее Победы.