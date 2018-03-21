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В центре соцобслуживания на Долгопрудной прозвучат песни Валерия Сюткина
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В центре соцобслуживания на Долгопрудной прозвучат песни Валерия Сюткина 

Управа района Дмитровский города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания «Дмитровский» 22 марта откроется музыкальная гостиная «Семь тысяч над землей». На встрече гостям расскажут о жизни и творчестве певца Валерия Сюткина. Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Валерий Сюткин — народный артист, многим нашим посетителям знакомый с молодости, — рассказала Беляева. — Публика знает его по работе с группой «Браво», а также по его собственному музыкальному проекту «Сюткин и Ко». На встрече мы покажем презентацию о его жизни и творчестве, а также послушаем бессмертные хиты в его исполнении.
Она также уточнила, что к участию приглашаются все желающие.
Начало в 11.00. Напомним, ТЦСО «Дмитровский» располагается по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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