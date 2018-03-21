Стать счастливым. Волонтёр — о том, почему надо помогать детям и старикам

Волонтёры — люди удивительные, для многих они непостижимая загадка: ну, как можно тратить своё время на помощь другим, да ещё и бескорыстно? Вкладывать в это свои силы и душу? А как же работа, семья? И может ли такой человек быть по-настоящему счастливым?

Эти вопросы мы задали ярославне Алёне Ивановой , которая успевает помогать всем — старикам в домах престарелых, детишкам из интернатов и брошенным животным. При этом она занимается танцами, йогой, освоила интересную и модную нынче профессию персонального тренера тренажёрного зала и сама успешно выступает в соревнованиях по бодибилдингу.

Старшие друзья

Алёна Иванова: Наверное, всё-таки мама, которая с детства показывала мне пример. Мы подбирали больных животных, особенно кошек, вместе с мамой их лечили и пристраивали в хорошие руки.

Когда я стала постарше и у меня появился интернет, узнала, что есть группа людей — добровольцев, которые вместе лечат и пристраивают на передержку брошенных животных, а потом находят для них новых хозяев. Так я познакомилась с будущими основателями двух наших ярославских приютов — «Вита» и «Ковчег». В те времена ещё не было зданий под приюты, и мы с девочками встречались в парках и скверах, обсуждали дальнейшие дела.

Как-то раз в соцсетях меня упрекнули: мол, какой я чёрствый человек, помогаю «каким-то блохастым животным», а тяжелобольным детям — нет. Немного поразмыслив, я поняла, что смогу и ребятам помочь: начала устраивать мастер-классы по танцам и йоге — это моя профессия, а все собранные деньги направляла на лечение больным деткам. Встречалась с их мамами, узнавала, как у них дела, наблюдала за успехами в лечении и передавала подарки и деньги.

И так получилось, что на моём пути мне стали встречаться добрые и отзывчивые люди, готовые помочь нуждающимся. Теперь, уже много лет, мы вместе организуем благотворительные акции для ребятишек из детдомов и стариков в домах престарелых.

— Почему нужно помогать детям из детских домов и интернатов? Разве государство мало заботится о них? Кроме того, есть и официальные спонсоры — банки, коммерческие организации, которые дарят детям разнообразные подарки, организуют праздники.

— Да, и государство содержит, и спонсоры помогают, но этого мало. Когда дети выходят из детдома, то остаются одни и уже никому не нужны, часто попадают в неприятности и нехорошие компании.

Мы с коллегами по работе сейчас курируем один детский дом и раз в месяц встречаемся с ребятами. На Новый год вместе пели песни под гитару, танцевали у ёлочки. В феврале они приезжали к нам в фитнес-клуб: мы рассказали ребятам о профессии фитнес-тренера, позанимались с ними на тренажёрах, провели тренировку по боксу. А 18 марта возили наших маленьких друзей в парк отдыха «Забава».

И дети нас воспринимают не как спонсоров, а как друзей. Только завидят на входе, сразу бегут обниматься и целоваться. Вот оно, тепло искренних отношений, а мы — то дружеское плечо, на которое дети могут положиться.

Мне очень хочется, чтобы, выйдя в 18 лет из стен детдома во взрослый мир, эти ребята не остались одни, чтобы у них были мы — старшие друзья, весёлые и верные, которые помогут в трудную минуту советом и делом.

Я общалась с бывшими воспитанниками детдомов, которые сейчас моего возраста и старше: они все говорят про спонсоров и государство и о том, что потом они очень одиноки и часто не находят себя.

Брошенные старики

— Бабушки и дедушки в домах престарелых тоже нуждаются в опеке волонтёров?

— Старикам, как и детям, тоже не хватает ласки, тепла, общения. Иногда им надо просто подержаться за руку или рассказать историю своей жизни.

Мы не первый год посещаем один из ярославских домов престарелых, собираем для одиноких бабушек и дедушек подарки на Новый год и другие праздники. Вот, например, какие нужды и пожелания были у них в этот раз: бра, телевизор в одно из отделений, цифровой фотоаппарат, часы.

Бабушки ещё хотели духи, дезодоранты, а также платочки, носочки, сладости и чай. Они такие сладкоежки и всегда так рады конфетам, которые мы привозим! Ну а за чаем с конфетами вспоминаем песни их молодости, поём частушки и иногда даже танцуем.

Сейчас мы с активистами часто навещаем именно лежачих бабушек и дедушек, так как они не ходят на концерты самодеятельности и другие мероприятия, лишены всех радостей жизни, но это не отменяет их желания общаться. Мы заходим в палаты и разговариваем с ними, держим за руку, поём, приводим с собой гитаристов. Старики так радуются!

— А родственники их навещают?

— По этому поводу вспомнилась мне одна грустная история. Однажды под Новый год я зашла в палату поздравить двух лежачих подопечных. Заговорила с одной из них, поздравляю, а та молчит, в мою сторону даже не смотрит, взгляд стеклянный в одну точку на потолке. Нянечка мне советует: «Ты положи подарок и иди, она всё равно тебе не ответит». Я удивилась: бабушка чистенькая и не слишком старая, такая красивая, ухоженная.

Как потом я узнала, сын бабули получил хорошую должность и уехал с семьёй в Москву — в новую квартиру и новую жизнь. А мать оставил тут.

И так быстро, за считанные дни эта пожилая женщина слегла, в чужих стенах и без родных рядом, хотя никакого тяжёлого заболевания, приковывающего к постели, у неё не было. А по её виду казалось, что она сейчас встанет и пойдёт.

Вот этот опустошённый взгляд брошенной бабушки, вмиг потерявшей смысл жизни, до сих пор помню, хотя было это несколько лет назад.

Спасение Байкала

— Почему, по вашему мнению, выбрасывают на улицу животных? Ведь, по существу, это те же дети, беспомощные и беззащитные!

— Жестокие и эгоистичные люди, поиграли и бросили. Помню, как однажды к нам пришла со слезами на глазах 13-летняя девочка отдавать свою таксу. На вопрос, что случилось, ответила: мама сначала ей разрешила завести собаку, а потом передумала. Сказала: «Или ты отдашь собаку, или домой не приходи!» У девочки в её 13 лет не было выбора. Она убежала заплаканная, а я так и осталась в растерянности стоять — в руке поводок, а на поводке отчаянно визжащая и рвущаяся вслед за хозяйкой такса.

— Часто забирают приютских собак домой новые владельцы?

— Нечасто, но некоторым животным везёт. В соседнем дворе жил бездомный пёс Байкал, которого кормили всем двором. Но одной женщине он не нравился, так как она подкармливала дворовых кошек. Как-то раз, отгоняя в очередной раз Байкала от подъезда, женщина сильно ударила его по носу большой дубинкой. Рана у пса вскоре загноилась, и те бабушки, кто кормил Байка, обратились в приют за помощью и оплатили ветеринара.

Байка обследовали и обнаружили в гнойной ране сосудистый рак. Ветеринар предупредил, что с таким диагнозом живут недолго. Работницы приюта оставили пса доживать, понимая, что теперь он вряд ли найдёт себе любящего хозяина.

Лет пять Байкал жил в приюте. Несмотря на болезнь, был очень добродушным, спокойным и ласковым псом. И вдруг мне говорят, что уже немолодого Байкала взяли в добрые руки!

Полгода назад, гуляя со своей собакой в парке, я увидела довольного, упитанного Байкала, гуляющего с новым хозяином. И не могла не остановиться и не заговорить с этим мужчиной: он рассказал, что Байкал живёт очень хорошо, буквально как сыр в масле катается, ест всё самое лучшее, а спит на кровати!

Всё не зря!

— Не мешает ли волонтёрская деятельность созданию семьи, воспитанию собственных детей?

— Волонтёрство не мешает ни семье, ни работе. Я считаю, что каждый человек, если захочет, сможет найти время на благое дело.

Я вижу и знаю по себе, что волонтёры — это счастливые люди, которые любят жизнь, всегда готовы протянуть руку нуждающемуся или попавшему в беду, будь то животное или человек. Эти люди очень богаты в духовном плане и имеют большое доброе сердце.

— Вы ожидаете какой-то благодарности от тех, кому помогаете?

— Самое дорогое, чем платят мне все те, кому мы с активистами помогаем, — это искренние улыбки детей, слёзы радости и тёплые объятия стариков и хорошие истории о выздоровлении или улучшении качества жизни тяжелобольных. Значит, мы всё делаем не зря!