В библиотеке имени Александра Грина отпраздновали День православной книги

Встреча-беседа, посвященная Дню православной книги, состоялась в районе Лефортово, на базе библиотеки № 122 имени Александра грина

Иерей храма Троицы Живоначальной у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал об эволюции православной книги и показал древнейшие рукописные фолианты.

Когда книга была рукописной, она была подлинным произведением искусства. Писали крупно, четко и красиво; в отделке заглавных букв доходили до необыкновенной роскоши: рукопись писали разведённым серебром, а заглавные буквы золотом. Обложки были сделаны из древесины и покрыты кожей. Книги в то время были страшно дороги: за красиво написанный и разрисованный молитвослов или псалтырь уступали иногда целые имения. (ск)