Ещё
В библиотеке имени Александра Грина отпраздновали День православной книги
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке имени Александра Грина отпраздновали День православной книги 

Управа района Лефортово 5 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
Встреча-беседа, посвященная Дню православной книги, состоялась в районе Лефортово, на базе библиотеки № 122 имени Александра грина.
Иерей храма Троицы Живоначальной у Салтыкова моста Николай Конюхов рассказал об эволюции православной книги и показал древнейшие рукописные фолианты.
Когда книга была рукописной, она была подлинным произведением искусства. Писали крупно, четко и красиво; в отделке заглавных букв доходили до необыкновенной роскоши: рукопись писали разведённым серебром, а заглавные буквы золотом. Обложки были сделаны из древесины и покрыты кожей. Книги в то время были страшно дороги: за красиво написанный и разрисованный молитвослов или псалтырь уступали иногда целые имения. (ск)
Управа района Лефортово: последние новости
На Ухтомской улице все желающие познакомятся с творчеством Марины Рубановой В библиотеке на Ухтомской провели интеллектуальный турнир В библиотеке на Ухтомской вспомнили знаменитого балетмейстера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение