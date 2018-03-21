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Тоболячке ограничили свободу за сварившегося в кастрюле внука
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Тоболячке ограничили свободу за сварившегося в кастрюле внука 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
На 8 месяцев.
Тобольский горсуд вынес приговор 56-летней жительнице деревни Ломаева, признав ее виновной в причинении смерти по неосторожности двухлетнему внуку. Ей ограничили свободу на 8 месяцев.
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», трагедия произошла 8 октября 2017 года. Женщина оставила на полу кастрюлю с кипятком, в которую угодил ребенок. Мальчик получил обширные ожоги и умер на борту вертолета санавиации по пути в ожоговое отделение областного центра.
В суде женщина признала вину. Приговор вступил в силу, пишет 72.ru.
Ранее по теме: За сварившегося в кастрюле 2-летнего тоболяка ответит бабушка В Тюменской области на борту вертолета санавиации умер ребенок
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