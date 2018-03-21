Женщины, которые правили Парижем из постели: скандальный каталог c парижскими куртизанками XIX века

В XIX веке во Франции проституция была легальна и для удобства клиентов каждый округ Парижа издавал буклет, где были перечислены куртизанки с фотографиями, ценой, особыми умениями и происхождением.

В 1804 году Наполеон стал императором и приказал зарегистрировать всех работниц сексуального фронта страны и провести медицинский осмотр. Пять лет спустя в одном только Париже официально работали 180 борделей. По закону, заведением должна управлять женщина, чаще всего ею оказывалась бывшая проститутка. Фасад заведения должен был выглядеть как можно более незаметным — скромным и сдержанным.

Но вернемся в XIX век, когда продажная любовь процветала. Эти фотографии были взяты из каталога The Pretty Women of Paris 1883 года, где перечислены самые известные проститутки и куртизанки своего времени. Среди их любовников числились князья, принцы, знаменитые актеры и даже будущий король Великобритании. Про этих знаменитых жриц любви говорили, что они правили Парижем из постели.

Каталог был выпущен в 1883 году в 169 экземплярах и предназначался для богатых британцев, приехавших во Францию.

Леонтин Массан (Leontine Massin) была одной из самых знаменитых проституток Франции, среди клиентов который был даже Эдуард VII, в то время будущий король Англии. В ее описании было «небольшой рост, пухленькая, с прекрасными голубыми глазами, светлыми волосами и мягкими губами, которые она всегда кусает и облизывает розовым языком».

Луиз Вальтесс — «не отказывает ни одному мужчине, берет все что может получить… Вальтесс одна из самых красивых и умных шлюх нашего времени». Помимо всего, Вальтесс была писательницей и актрисой. Заработала состояние, которое сегодня можно оценить в три миллиона долларов.

Кора Перл была дамой парижского полусвета английского происхождения. Каталог гласил — «однажды ее подали на блюде обнаженной, посыпанной петрушкой. Блюдо несли четверо мужчин». Кора одевалась экстравагантно, с намерением спровоцировать и шокировать, красила волосы в смелые цвета.

Алис Лоади (Alice Loady) можно было найти на улице Эдинбург. Алис была чрезвычайно одаренной актрисой и по настоянию родителей стала играть на сцене в 18 лет. В описании каталога про нее сказано «любовники преследовали ее как бешеные собаки, а вскоре она стала предпочитать стареющих ухажеров и развратников, но с полными кошельками. За деньги сделает все, что ни попросишь».

Жанна Алади, «чьи низменные вкусы, берущие начало в ее раннем образовании, удивят тех, кто давно всем пресыщен».

Делфин Делизи (Delphine Delizy) «38 лет, но мы со всей ответственностью заявляем, что она все еще чрезвычайно аппетитная особа. И нет ничего в каталоге „Развлечения Купидона“, чего бы она не умела».

Леонид Леблан (Leonide Leblanc), улица Д’Oффемон. «Трудно оценить должным образом настолько знаменитую куртизанку. Она очаровывала целые поколения и каждый уважающий себя повеса провел хотя бы одну ночь в ее постели».

Маргарит Баретти, улица Рыбного Предместья (Du Faubourg Poissonniere), 46. «Высокая, темноволосая, элегантная девушка, прелестная улыбка, красивый нос и изящный подбородок с крошечной ямочкой. Ее главный покровитель и любовник молодой банкир, который слишком разумен, чтобы ревновать. А если клиент обладает неплохим голосом, то ему стоит тот час присоединится к прелестному дуэту Маргарит с сестрой».

Алис Маро (Alice Marot), улица Мариньян, 4. «Веселая и красивая куртизанка, которой в свое время очень повезло. После беспросветных скитаний по провинциальным театрам, она приехала в Париж и вскоре актеры театра Пале-Роял пополнили список ее любовников».

Элен Андэ (Ellen Andree), также из театра Пале-Роял. «У нее много любовников, имеет склонность к людям искусства. Не любит носить много одежды».

Джулия де Клери (Julia de Clery), площадь дю Гавр, 16. «Состояла в обществе „Веселых женщин“ — ассоциация лесбиянок, в основном парижских актрис, которые каждый месяц собирались для ужина без мужчин и ночь проводили вместе».

Обложка каталога.