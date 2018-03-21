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Почему Стив МакКуин так и не получил свою «пулю»
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Почему Стив МакКуин так и не получил свою «пулю» 

Автомобили 5 часов назад
Фото: Автомобили
Bulitt — фамилия героя Стива МакКуина в одноимённом фильме созвучна слову «bullet», то есть, «пуля». Полицейский Буллит — честный и бескомпромиссный, не идёт на сделки с совестью. Под стать ему — и автомобиль, Ford Mustang, на котором страж порядка гоняет преступников. Классическая погоня по улицам Сан-Франциско, вне всякого сомнения, намекает, что и этот Mustang — точно такая же «пуля».
О судьбе Стива МакКина написано предостаточно, а совсем недавно очередную волну зрительской любви спровоцировала детройтская премьера Ford — исполнение Mustang Bullett, посвящённое как раз 50-летию фильма. А что же стало с тем самым автомобилем? Удивительно, но он жив-здоров!
В 1974 году Боб Кирнан увидел в автомобильном издании Road-n-Track объявление о продаже автомобиля. «Продаётся „Bullet“ Mustang 1968 года выпуска, на котором Стив Маккуин ездил в фильме „Буллит“. Цвет — „бритиш рейсинг грин“, 4-ступенчатая „механика“, новые шины, пробег — 19 000 миль. Состояние — превосходное, лучшее предложение». Боб как раз подыскивал что-нибудь на замену В какой-то момент на машине стала постоянно ездить жена Боба, школьная учительница. Через пять лет у машины забарахлило сцепление, однако заниматься починкой у семейной пары не было времени — они ждали ребёнка, да и в семье уже был другой автомобиль, поэтому «Буллит» отправили в гараж. С тех пор хозяева лишь изредка навещали машину — Боб и Шон строили планы по ремонту и восстановлению раритета. Несколько лет назад перед самым началом работ Боб заболел и умер, а его сын прекратил все работы — ему было невыносимо тяжело заниматься машиной, которая постоянно напоминала об отце. Интересно, что будучи поклонником «Мустангов», Шон сделал всё, чтобы до поры до времени никто не узнал о том, что он владеет бесценным экземпляром.
Как мы знаем, Боб Кирнан не откликнулся на просьбу актёра.
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