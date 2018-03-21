Пугачева больше не держит зла на Резника, с которым враждовала много лет 

До недавнего времени Примадонна много лет не общалась с автором ее хитов «Без меня тебе любимый мой» и «Маэстро» — Ильей Резником. Конфликт знаменитостей уходит корнями в 1996 год. Тогда Алла Борисовна, собираясь покинуть сцену, выпустила «Золотую коллекцию», куда вошли 13 дисков, и обещала всем авторам песен по 25 процентов от выручки. Однако, получив прибыль от продаж альбомов, певица про свои слова забыла. Через некоторое время обманутые музыканты, в числе которых оказался и Резник, подали на артистку в суд, и только тогда получили от нее по 100 тысяч долларов.
Коллеги помирились лишь в 2016 году на концерте Раймонда Паулса и теперь общаются также тесно, как и прежде. В знак дружбы и уважения Алла Борисовна выступила на юбилейном вечере поэта-песенника, который состоялся 20 марта в Кремле, а уже после пообщалась с журналистами, сообщив, что больше не держит зла на Резника.
Алла Пугачева на концерте в честь Ильи Резника/Фото: Борис Кудрявов "Экспресс газета"
"Он ближе всех, мы можем ссориться, мириться, расходиться. Но мы делаем то, что делали. Это как цемент, цементирует жизнь, дружбу, любовь, и я счастлива. Он великий поэт-песенник и счастливый человек — песни ушли в народ, многие выросли на них. Давайте хорошие слова говорить при жизни», — цитирует "СтарХит" Аллу Борисовну. Ее поддержали и многие другие коллеги. Среди них: Наташа Королева, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, певица Азиза и многие-многие другие, кто выступил на празднике в честь Ильи Резника и со сцены поздравил юбиляра со значимой датой.
Пока мама пела в Кремле, Лиза Галкина блистала на подиуме в образе невесты/Фото: Instagram
К слову, ради выступления в Кремле Алле Борисовне пришлось пропустить триумф ее дочери Лизы. Пока Примадонна пела, четырехлетняя девочка в образе невесты блистала на подиуме во время показа детской коллекции дизайнера Валентина Юдашкина.