22 марта в Музее Серебряного века пройдет вечер поэта, прозаика и культуролога Светланы Богдановой

Музее Серебряного века

22 марта в рамках цикла «Перед книгой» пройдет вечер поэта, прозаика и культуролога Светланы Богдановой . Это мероприятие — — некая «предпрезентация» ее книги стихов «Ностальгический газ», которая выйдет в апреле в издательстве «Стеклограф». Вечер устраивает проект «Культурная инициатива».

Будучи в 1990-е — начале 2000-х годов уже известным автором, выпустившим три книги, а также опубликовавшим резонансный

роман «Сон Иокасты»

в журнале «Знамя» (N6, 2000), Светлана замолчала на 16 лет. Поэтому ее вечер в «Доме Брюсова» (второе название Музея Серебряного века) обещает стать событием в литературном мире.

"Я думаю, у каждого творческого человека в жизни бывают периоды, когда он не просто сомневается в себе как в авторе, но и начинает «искать себя» в других профессиях, — рассказывает Светлана. — Так было и со мной. Журналистика, художественное творчество, декорирование интерьера, наконец, антиквариат, — вот те области, в которых я так или иначе проявляла себя за последние лет двадцать. А потому мое возвращение в литературу оказалось не только внешним событием, но и моим внутренним открытием и осознанным выбором. Я, безусловно, писатель".

Вступительное слово на вечере произнесут поэт и культуртрегер Дана Курская и филолог, критик и писатель Данила Давыдов.

"В стихотворениях Богдановой нарратив, рассказ становятся очень важными, — считает Давыдов. — Повествование в стихах Богдановой опирается не столько на сообщение о некоем «случае», «происшествии», сколько на понимании его сомнительности и иллюзорности. Безусловное влияние восточных учений, в первую очередь буддизма, не говорит о полном отказе изображаемого от реальности; вопрос лишь в том, что эта «реальность» ставится под вопрос".

Начало вечера в 19:00 по адресу: Проспект Мира, 30.

Светлана Богданова родилась в Москве. Закончила Литературный институт им. Горького.

Она автор книг «Предвкушение» (1996 год), «Возможное начало» ("Арго-Риск", 1997 год), «Родство с предметами» ("Автохтон", 1999 год).

Богданова участвовала в культурном проекте ГМИИ им. Пушкина «Мир чувственных вещей в картинках» (1998 год). Она лауреат премии журнала «Новое литературное обозрение» за лучшую малую прозу в рамках Тургеневских дней в Москве (1998 год), участник проекта «Лирика повседневности» (совместно с кинотеатром «Киноплекс на Ленинском»), лауреат специального приза «За изящную словесность» в рамках конкурса им. Даниила Хармса под руководством Марии Семеновой (2017 год).

Богданова автор многочисленных публикаций в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Октябрь», альманахах «Российский колокол», «Черновик», «Кольцо А», «День и ночь». В июне 2000 года ее роман «Сон Иокасты» был назван критиками «лучшей большой прозой месяца».