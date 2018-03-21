Ещё
22 марта в Музее Серебряного века пройдет вечер поэта, прозаика и культуролога Светланы Богдановой
Далее:
Читайте также:
Ещё

22 марта в Музее Серебряного века пройдет вечер поэта, прозаика и культуролога Светланы Богдановой 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
Музее Серебряного века
22 марта в рамках цикла «Перед книгой» пройдет вечер поэта, прозаика и культуролога Светланы Богдановой. Это мероприятие — — некая «предпрезентация» ее книги стихов «Ностальгический газ», которая выйдет в апреле в издательстве «Стеклограф». Вечер устраивает проект «Культурная инициатива».
Будучи в 1990-е — начале 2000-х годов уже известным автором, выпустившим три книги, а также опубликовавшим резонансный
роман «Сон Иокасты»
в журнале «Знамя» (N6, 2000), Светлана замолчала на 16 лет. Поэтому ее вечер в «Доме Брюсова» (второе название Музея Серебряного века) обещает стать событием в литературном мире.
"Я думаю, у каждого творческого человека в жизни бывают периоды, когда он не просто сомневается в себе как в авторе, но и начинает «искать себя» в других профессиях, — рассказывает Светлана. — Так было и со мной. Журналистика, художественное творчество, декорирование интерьера, наконец, антиквариат, — вот те области, в которых я так или иначе проявляла себя за последние лет двадцать. А потому мое возвращение в литературу оказалось не только внешним событием, но и моим внутренним открытием и осознанным выбором. Я, безусловно, писатель".
Вступительное слово на вечере произнесут поэт и культуртрегер Дана Курская и филолог, критик и писатель Данила Давыдов.
"В стихотворениях Богдановой нарратив, рассказ становятся очень важными, — считает Давыдов. — Повествование в стихах Богдановой опирается не столько на сообщение о некоем «случае», «происшествии», сколько на понимании его сомнительности и иллюзорности. Безусловное влияние восточных учений, в первую очередь буддизма, не говорит о полном отказе изображаемого от реальности; вопрос лишь в том, что эта «реальность» ставится под вопрос".
"В рамках цикла «Перед книгой» авторы выносят на суд публики новые произведения, уже готовящиеся к изданию отдельной книгой, — поясняет Данил Файзов, основатель и идейный вдохновитель проекта «Культурная инициатива». — Специально к этим вечерам отрывки представляемых текстов выпускаются брошюрой тиражом в 10 экземпляров. У нас уже выступали Бахыт Кенжеев, Василий Аксенов, Андрей Геласимов, Олег Зайончковский, Дмитрий Данилов и другие известные авторы. И мы рады представить на нашей площадке теперь творчество Богдановой".
Начало вечера в 19:00 по адресу: Проспект Мира, 30.
Светлана Богданова родилась в Москве. Закончила Литературный институт им. Горького.
Она автор книг «Предвкушение» (1996 год), «Возможное начало» ("Арго-Риск", 1997 год), «Родство с предметами» ("Автохтон", 1999 год).
Богданова участвовала в культурном проекте ГМИИ им. Пушкина «Мир чувственных вещей в картинках» (1998 год). Она лауреат премии журнала «Новое литературное обозрение» за лучшую малую прозу в рамках Тургеневских дней в Москве (1998 год), участник проекта «Лирика повседневности» (совместно с кинотеатром «Киноплекс на Ленинском»), лауреат специального приза «За изящную словесность» в рамках конкурса им. Даниила Хармса под руководством Марии Семеновой (2017 год).
Богданова автор многочисленных публикаций в журналах «Новое литературное обозрение», «Знамя», «Октябрь», альманахах «Российский колокол», «Черновик», «Кольцо А», «День и ночь». В июне 2000 года ее роман «Сон Иокасты» был назван критиками «лучшей большой прозой месяца».
Newsru.com: последние новости
Сэр Ринго Старр: 77-летний барабанщик стал еще одним рыцарем Британской империи в Beatles Во "Владимирском централе" убавили громкость Love Radio, музыка которого "вредила здоровью" заключенного В Гонконге женщина задушила шестилетнего внука в отеле для свиданий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение