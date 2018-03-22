В СЗАО будет новый Центр культуры и искусств

Появится новый центр культуры и искусств «Щукино» в конце 2018. Его возводят на месте старого Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7. Об этом стало известно от руководитель Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева

— Здание построено, выполнено более половины фасадных работ. Строители приступили к отделке. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций, — заверил Андрей Бочкарев.

В новом здании смогут одновременно располагаться до 500 человек. Для комфортного пребывания появятся 3 зоны: зрелищная, административно-хозяйственная и клубная. В зрелищной части появится универсальный концертный зал, а в клубной зоне будут проходить занятия по 15 направлениям художественного творчества.

На первом этаже будет находиться гардероб, буфет, зона ожидания и отдыха, пост охраны. Продумано и пребывание в центре маломобильных людей. Для комфортного пребывания и передвижения людей с ограниченными возможностями появятся лифт, пандусы и ступеньки с обогревом в зимнее время года.