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В СЗАО будет новый Центр культуры и искусств
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В СЗАО будет новый Центр культуры и искусств 

Управа района Куркино 24 минуты назад
Фото: Управа района Куркино
Появится новый центр культуры и искусств «Щукино» в конце 2018. Его возводят на месте старого Дома культуры «Октябрь» по адресу: ул. Маршала Малиновского, вл. 7. Об этом стало известно от руководитель Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
— Здание построено, выполнено более половины фасадных работ. Строители приступили к отделке. Продолжается перекладка инженерных коммуникаций, — заверил Андрей Бочкарев.
В новом здании смогут одновременно располагаться до 500 человек. Для комфортного пребывания появятся 3 зоны: зрелищная, административно-хозяйственная и клубная. В зрелищной части появится универсальный концертный зал, а в клубной зоне будут проходить занятия по 15 направлениям художественного творчества.
На первом этаже будет находиться гардероб, буфет, зона ожидания и отдыха, пост охраны. Продумано и пребывание в центре маломобильных людей. Для комфортного пребывания и передвижения людей с ограниченными возможностями появятся лифт, пандусы и ступеньки с обогревом в зимнее время года.
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