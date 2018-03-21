«Подорожник» в Ленобласти опробуют во Всеволожске и Ломоносове

В двух районах Ленобласти, Всеволожском и Ломоносовском, начнётся использование проездной карты «Подорожник». Об этом сообщил заместитель начальника управления по транспорту Михаил Присяжнюк.

По словам Присяжнюка, после того, как власти Ленобласти определились с первыми двумя регионами, в которых приступят к реализации «Подорожников», начнётся разработка пилотного проекта их внедрения. Она займёт около двух месяцев. После этого срока картами смогут пользоваться жители Всеволожского и Ломоносовского районов.

Отмечается, что валидаторы для «Подорожника» в первую очередь появятся в автобусах, которые фактически соединяют Ленобласть с Петербургом. Так, картой можно будет воспользоваться на маршрутах «Кудрово — Петербург» и «Большая Ижора — Ломоносовский район» (№596 и 403).