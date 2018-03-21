Ещё
«Подорожник» в Ленобласти опробуют во Всеволожске и Ломоносове
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Подорожник» в Ленобласти опробуют во Всеволожске и Ломоносове 

Ivyborg.ru 4 часа назад
В двух районах Ленобласти, Всеволожском и Ломоносовском, начнётся использование проездной карты «Подорожник». Об этом сообщил заместитель начальника управления по транспорту Михаил Присяжнюк.
По словам Присяжнюка, после того, как власти Ленобласти определились с первыми двумя регионами, в которых приступят к реализации «Подорожников», начнётся разработка пилотного проекта их внедрения. Она займёт около двух месяцев. После этого срока картами смогут пользоваться жители Всеволожского и Ломоносовского районов.
Отмечается, что валидаторы для «Подорожника» в первую очередь появятся в автобусах, которые фактически соединяют Ленобласть с Петербургом. Так, картой можно будет воспользоваться на маршрутах «Кудрово — Петербург» и «Большая Ижора — Ломоносовский район» (№596 и 403).
Ivyborg.ru: последние новости
Северное сияние в Ленобласти попало на фотографии петербуржцев Двухлетний ребёнок разбил голову, упав с высоты второго этажа в Кировске Президент поздравил Михайловский театр со столетием оперной труппы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение