В Печатниках обсудили проблемы семьи и детства

В середине марта отделением ранней профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСПСиД «Печатники» проведен межведомственный консилиум по решению проблем семей с детьми при участии представителей субъектов системы профилактики района Печатники. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.

«В рамках консилиума рассматривались проблемы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, корректировались индивидуальные профилактические планы (ИПР) по работе с семьями в зависимости от динамики изменения жизненной ситуации, — говорится в сообщении.

Кроме того, поступали предложения и рекомендации по осуществлению мероприятий по выводу семей из социально-опасного положения. (то)