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В Печатниках обсудили проблемы семьи и детства
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В Печатниках обсудили проблемы семьи и детства 

Управа района Печатники города Москвы 4 часа назад
Фото: Новые печатники
В середине марта отделением ранней профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСПСиД «Печатники» проведен межведомственный консилиум по решению проблем семей с детьми при участии представителей субъектов системы профилактики района Печатники. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.
«В рамках консилиума рассматривались проблемы семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, корректировались индивидуальные профилактические планы (ИПР) по работе с семьями в зависимости от динамики изменения жизненной ситуации, — говорится в сообщении.
Кроме того, поступали предложения и рекомендации по осуществлению мероприятий по выводу семей из социально-опасного положения. (то)
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