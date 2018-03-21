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Детская писательница Елена Ива встретится с читателями в библиотеке на Дубнинской
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Детская писательница Елена Ива встретится с читателями в библиотеке на Дубнинской 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В четверг, 22 марта, в библиотеке № 37 на Дубнинской улице выступит детская писательница Елена Ива.
— Елена Ива известна своей книгой «Принцесса Амаранта и Волшебный лес». Книга повествует о волшебном лесе и его жителях — бельчатах, волчатах, медвежатах и енотиках, которые умеют дружить и любить, а также постоять за себя и друг за друга, — сообщила старший библиотекарь учреждения Лариса Луцовская.
Посетителей будут ждать к 14.00. Напомним, библиотека № 37 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (то)
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