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В Сургут возвращается «Табу»: ждём вторую скандальную выставку
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В Сургут возвращается «Табу»: ждём вторую скандальную выставку 

Уральский меридиан 4 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В прошлом году 24 мая открылась в сургутском культурном центре «Порт» выставка «Табу». Как открылась — так и закрылась. Просуществовала один день и больше работы никто и не видел.
Почему-то многие оказались не готовы смотреть на Навального в телевизоре, через чёрные очки — Первый канал и даже к словам типа «какашка» отнеслись с непониманием. Ну, погуляла по помещению девушка с роскошными формами — немножечко обнажённая и в верёвках, ну порвали старый заграничный паспорт на глазах у всех, ну побились в истерике в русской рубашке на полу — что такого-то?
И всё-таки административные разбирательства были большие, кое-кому серьёзно грозили увольнением, кричали громко, депеши слали… на портале сиа-пресс диванные критики сыпали золотыми перлами типа «Гельман, поди, курировал выставку? Хорошо, хоть, что не Павленский», «Вы тоже вечно оскорблённый?» и так далее. Я эти словесные шедевры у себя даже во ВКонтакте в отдельный фотоальбом вынесла, чтобы не потерять и с упоением время от времени перечитывать.
И вот ровно через год — 25 марта 2018 года группа отважных решили повторить нашумевший подвиг и презентовать сургутянам «Табу-2».
Как часто бывает, второй раз кэш не сорвать, но, судя по списку участников, всё может и повториться. Артём Мутянин, Иван Демьяненко, Простозахар, Вита Фетисова, Blaccat, Летучий театр, Stereoхимия, арт-группа Прорубь и предводитель — та самая Карина Мухутдинова, водившая в костюме Сальвадора Дали на верёвочке почти голую красавицу.
Сама Карина уверена, что выставка наделает шуму не меньше прежнего:
«Я за нее взялась, потому что она самое ажиотажное и интересное событие Сургута. Хочется сделать его еще лучше намного! Собрала самых «Смелых» и «Сильных духом» творцов, мастеров своего дела. Просто на этот раз будет наааамного больше, эпатажнее, ажиотажнее, провокационнее…..каждый покажет свое «ТАБУ»!
За что бы я не бралась — это и есть успех! раскрывать все тайны не буду, ждем всех 25 мая на открытие».
Мероприятие пройдёт уже не на муниципальной площади, а в частном секторе — цокольном этаже торгового центра «Борисовский» (Лермонтова, 9А). Открытие запланировано на 20 часов и если провокаторы не кинут в полицейских анонимкой, то молодёжного восторга (и взрослого негодования) Сургуту вновь не избежать.
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